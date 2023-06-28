500碗首屆評選 彰化「泉焢肉飯」奪冠

質感青年媒體《500輯》繼二○二一年首創「500盤」後，為回應大眾日常生活更頻繁選擇、價位親民的「小吃」，今年隆重推出第一屆「500碗」。以「聚焦菜色本身魅力，發現台灣餐桌新風景」的核心精神，邀請五十位各行各業名人擔任評審，共同打造第一份展現台灣在地觀點的全台小吃新指南。本屆「500碗」全台共有四四一間小吃入選，最終由彰化「泉焢肉飯」榮獲七碗奪冠。

《500輯》發行人項國寧致詞表示，「500碗」有幾個特別的意義，第一是在台灣的美食地圖上，新增加了一塊領域的指標，除了餐廳裡面的盤餐，我們增加了小吃領域的指標。第二是從消費者的角度來看，在消費水平上，增加了豐儉由人的選擇。他也強調，經由「500盤」跟「500碗」的相互配合，我們在台灣美食的地標上面，有橫軸、有縱軸，成為一個立體的指標。

彰化「泉焢肉飯」的焢肉飯。本報資料照片

綜觀名單，炸物、餅類及飯類各占鰲頭，傳承三代、有九十年歷史的老店彰化「泉焢肉飯」，憑藉一道肥瘦各半的招牌焢肉飯拿下七碗；緊追在後的是台南「無名羊肉湯—大菜市」，以一碗早晨販售的清湯羊肉和各部位切盤贏得五碗。

屏東「葉家肉粿」則以傳承三代的肉粿，獲得四碗。三碗的得獎店家，則包含台北「涼州街無名涼麵」、「賣麵炎仔」，以及彰化「北門口肉圓」與台南「阿松割包」。

在得碗店家地區分布方面，北部二一八間、中部五十間、南部一二一間、東部四十六間、離島六間，呈現出與兩屆「500盤」榜單截然不同的風貌。若以縣市區分，台北市依然獨占鰲頭，小吃之都台南緊追在後，新北與高雄並列第三名。

本屆「500碗」評審、被譽為「國師」的唐綺陽指出，「貴的食材好吃是應該的，但是小吃能夠用很實惠的價格，讓每個人吃得很開心、很療癒，真的很不容易。」

作家洪愛珠則以「常民觀點」向吃客致敬，「希望因為名單的加持，能讓店家更長久經營。」飲食作家葉怡蘭也說，「期待每一屆累積的名單經過整合論述，勾勒出台灣大城小鎮的美食面貌。」

在本屆特別獎部分，「Uber Eats優食獎」得獎者為台北廿四小時營業的「福德涼麵」，「全聯在家好食獎」則由「美味堂」油雞系列拿下。