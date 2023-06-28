願景工程／各界合辦工作坊 找偏鄉交通解方

聯合報系願景工程於二○一八年推出「體檢行的正義」專題報導，深入調查偏鄉交通困境，促成開放多元運具、修法讓客貨共載等彈性作法，願景工程基金會與聯合報、中華顧問工程、中華民國道路協會昨舉行「偏鄉交通的下一步」工作坊，共商解方。

國發會國土區域離島發展處專委邱智斌說，國發會透過地方創生計畫，補助青年返鄉當司機，盼以地方創生養活偏鄉交通；未來計畫建立「全國單一叫車平台」，並採「遊客、居民差別收費」，以觀光票價補貼在低居民；民間最痛苦的「核銷程序」也要大幅簡化，才能吸引人才投入。

願景工程基金會執行長羅國俊認為，未來偏鄉交通結合地方創生，不僅提供運輸服務，也增加就業機會，青年返鄉後偏鄉交通才能財務自給自足。

二○二二年台東大地震導致鐵路運輸中斷，國發會投入近四千萬元建立TTGO平台，由裕隆汽車捐助廿輛車，整合幸福巴士營運，擔負起災後鐵路中斷的公路運輸重責。半年多來，TTGO平台服務人次多達七千多人，收入約一二九萬元、補助約四九八萬元。

逢甲大學特聘教授侯勝宗說，「台東沒有鐵路就沒有交通，沒有交通就沒有生活。」TTGO平台整合幸福巴士、長照巴士、客運及計程車等，串連地方就學、就醫、就養需求，希望成功經驗移轉到全國。