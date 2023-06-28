猴痘、新冠、流感 仍處高原期

清明連假過後，猴痘、新冠、流感疫情仍處於高原期，上周類流感門急診類流感就診人次七萬六千多人、新冠每日平均新增二三二例併發症，雖較前一周來得低，但疾管署提醒，應是四天連假部分門診休診所致，感染人數恐持續上升。

截至六月二十六日猴痘累計確診一九八例病例，其中一四○例康復，五例住院治療中、五十三例於居家自主健康管理中。

上周一名九十多歲、長期臥床的女性確診猴痘，因病灶未完全脫落，仍在自主健康管理期間。防疫醫師詳細調查醫院同病房病人、照顧團隊、陪病家屬，並未發現其他猴痘病患有過動線交集，也無可疑對象，調查結果為感染源不明。

疾管署發言人羅一鈞表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將於今天開會研擬擴大猴痘疫苗接種對象，考慮將「十二個月曾有高風險性行為者」、「性接觸對象有高風險性行為者」納入接種範圍。

新冠疫情部分，上周每日平均新增二三二例併發症，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新冠疫情處於高原期，社區感染病毒株以XBB為主。

至於流感，上周新增廿九例流感併發重症、四例流感死亡，門急診類流感就診人次約為七萬六千多人，略低於前一周近八萬人，應是受到連假部分門診休診影響，但仍處高原期，感染人數恐持續上升。