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交通月票 關鍵在完善接駁轉乘

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導

學者指出，政府單位以為降低票價，就可刺激民眾使用公共運輸，效益恐微乎其微，布建完善的接駁轉乘才是不可或缺的關鍵，滿足最後一哩路需求，才能深入社區網絡，吸引更多民眾改搭公共運輸。專家指出，仰賴票價凍漲、補助支撐，養成社會對大眾運輸服務低廉的錯誤認知，恐會影響產業結構。

消基會交通委員會召集人李克聰說，若以雙北一二八○月票的經驗，運量固然增加，但私人運具轉移卻不如預期。淡江大學運輸管理學系教授張勝雄也說，就提升搭乘捷運人口而言，雙北定期票效果不理想，據官方分析僅增加不到百分之二。

李克聰說，對民眾來說，既然購買月票就會盡量用，政策的方向應設法讓月票使用人口增加，減少民眾使用私人運具，而非僅既有使用者的大眾運輸使用量增加。

當前交通月票最缺乏的配套即為「完善接駁轉乘」，也是最大挑戰。李克聰認為，整合YouBike只是其中一種方式，既然政府也推行其他共享運具，能銜接效益會更好，但若無法納入月票，就考驗地方政府，提出何種深入社區的對策，否則只是讓原本的通勤使用者，通勤成本變得更便宜罷了。

張勝雄也提及，花蓮縣政府補助六十五歲以上長者免費搭乘縣內客運，但使用狀況不理想，問題出在長者連從家門到車站都是問題，更是部分民眾不使用大眾運輸的關鍵因子，而非車票價錢，但政府卻一直陷入低價補貼的迷思。

張勝雄說，雙北公車票價凍漲廿多年、台鐵票價廿八年未漲，靠政府補貼的大眾運輸產業，只會日漸扭曲，讓產業結構惡性循環，失去競爭力，從業人員也看不見未來，以致人力流失，他認為大眾運輸票價應回歸市場機制，才是正本之道。

票價 公共運輸 交通月票

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