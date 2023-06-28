台鐵電子定期票未驗收 TPASS趕插隊

TPASS通勤月票將於本周六上路，但初期搭台鐵得走專用通道進出，上下班尖峰時刻，恐致旅客大排長龍，交通部長王國材今日專程到台北車站觀摩，模擬演練民眾走錯閘門、刷錯卡人潮過多等因應方式。據悉，台鐵因自家電子定期票驗票驗收作業尚未完成，卻出現通勤月票「插隊」，票證系統整合措手不及，深怕驗收若未過，又無法銜接月票政策，才折衷設置專用通道，再趕在年底前整合所有驗票閘門。

台鐵推動定期票整合電子票證，相關建置尚未完成驗收，至今未上線，未料中央又要推動TPASS通勤月票，台鐵還接獲指示要在三個月內、趕在七月上路。據悉，一般驗收期程至少需八、九個月，在台鐵捷運化發展下，台鐵於北、中、南的三大生活圈，共約一八○個車站，讓台鐵內部直呼「不可能的任務」。

台鐵擔憂，若連同自家定期票要一併整合到所有閘門通道，屆時驗收若出包，影響通勤月票上路，沒人吃得消，只好改以設置TPASS專用通道，充當權宜之計。由於設置專用通道得添購新刷卡機，台鐵說，三個月內緊急下單四百台，已是廠商生產極限，勉強應付三大生活圈。

至於外界擔心人流只能從專用通道進出站，恐造成壅塞，台鐵評估，TPASS專用通道，刷一張卡最多不會超過一．五秒，預計一分鐘可通過四十人，相對既有刷卡機一分鐘不到卅人，速度顯著提升；以人流最可觀的台北車站為例，目前初估將有十五萬人次使用TPASS，屆時若旅客多，會先調整將現有舊閘門改為TPASS專用通道，力拚年底前整合完畢。

消基會交通委員會召集人李克聰說，雙北捷運因有長期推行一二八○月票經驗，較能及時調整介面，如今TPASS跨城際生活圈且整合跨運具，有一定難度，尤其時間倉促，以致台鐵、桃捷票證系統等相關建置，無法一次到位，但整合建置順暢為先，不必操之過急。