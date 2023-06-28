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健康你我他／防疫不鬆懈 與新冠共存

聯合報／ 文／Penny（彰化鹿港）
我每天都會喝大量溫開水，用吹風機將身體和頭髮吹乾，更要時噴酒精消毒。圖／Penny提供
我每天都會喝大量溫開水，用吹風機將身體和頭髮吹乾，更要時噴酒精消毒。圖／Penny提供

雖然新冠疫情再起，確診者大多是輕症，與跟感冒差不多，因此大家對確診也不再那麼害怕，但仍應保持一定的警覺性。大部份的人都打過三劑新冠疫苗，然而疫苗並不是仙丹妙藥，即使打完三劑或四劑，還是有染疫的風險。

家人都已經打過疫苗，依然有人不幸確診，當他們知道確診時，內心相當惶恐不安，從一開始的害怕，到後來的從容面對，其實還是多虧了台灣的醫療設備完善，讓家人在面對確診的治療，可以冷靜的處理後續該面對的問題。

現在的我，並未確診過，但不覺得自己是天選之人，我是謹慎做好防疫的工作，讓自己的保護力維持在最好的狀態，才能有效對抗新冠肺炎

我每天都會喝大量溫開水，「水是百藥之王」，可維持體內正常的水分，適當排出體內的髒東西，身體就會感到舒暢。每當洗完澡或頭髮時，我會用吹風機將身體和頭髮吹乾，讓身體保持乾爽、溫暖的狀態；一定要勤洗手，更要時噴酒精消毒；雖然已放寬到出門不一定要戴口罩，但戴口罩可以擋下許多病毒，預防病毒入侵體內。

大多數人對現在的防疫工作，開始鬆懈下來，導致確診的人數又開始增加，不管是確診或是未確診過，都必須讓自己更加小心，才能真正與新冠肺炎共存。

確診 新冠肺炎 新冠疫苗

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