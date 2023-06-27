第一屆500碗／這一條路共6家小吃入選！「500碗之街」在基隆

隨著聯合報500輯所舉辦的「500碗」名單公佈，立刻也引起各地饕客的熱烈討論。在全台共計441間進榜的小吃店家中，基隆的「仁三路」就有魯肉飯專家、天一香肉羹順等6間店家上榜，密集度堪稱全台道路之最，可謂是「500碗一條街」。

匯聚全台各行各業50位名人心儀小吃的「500碗」，入選店家遍及全台各地，其中北台灣共計218間入選，中台灣有50間，南台灣有121間，東部與離島各有46間、6間，還有1間隨機擇地開業，共計441間小吃上榜。

若以地區區分，以台北的147間最多，其中光是大同區就有33間進榜。但若以「同一條路」的條件區分，位於基隆廟口要道的「仁三路」，一次就有魯肉飯專家、基隆廟口22號蝦仁羹豬腳、陳記泡泡冰創始店、天一香肉羹順、素志久碳烤三明治、世盛一口吃香腸等6間人氣小吃上榜，為全台街道之最。鄰近週邊的孝三路、愛三路、愛四路等街道，也還有天天鮮排骨飯、三角窗麵擔、吳姳麵館、阿華炒麵、紀家豬腳原汁專家等店家入選。全基隆則共計有16間上榜，至於台南的「國華街」、「府前路」各有5間上榜，

第一屆500碗 THE 500 BOWLS AWARD 2023

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats

指定用酒｜Asahi Super Dry 朝日啤酒

指定用車｜SUZUKI 台鈴工業

協力夥伴｜全聯福利中心、元太科技

金融夥伴｜永豐銀行