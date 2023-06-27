新光醫院、北市聯醫FHIR病歷交換平台上路 受惠者曝

台灣電子病歷雖普及化，但各醫院間資訊格式並不統一，導致資訊難以交換。新光醫院與台北市立聯合醫院陽明院區宣布，首創合作建置採「國際醫療資料交換標準（FHIR）」格式的病歷資料交換平台，讓兩院醫師及醫療團隊透過統一格式，即時了解病人狀況，透過兩院行之多年的腦中風「急性後期整合照護計畫（PAC）」獲得驗證。新光醫院副院長葉建宏出，下一個應用場域將是PAC往前推的「急性腦中風醫療網」。

葉建宏表示，PAC計畫的垂直整合相當重要，不同醫院間整合難度高，若僅透過健保雲端資料等，很難達到即時性。透過FHIR病歷交換平台，院區間能進行病歷資料交換，對病人既方便且安全；衛福部交辦了不少疾病的整合方案，若在跨院照護時都能使用FHIR病歷交換平台，就不必為個別專案開設新的資訊平台及格式，且相關表單只要能夠共用，將可「一魚多吃」，形成寶貴的「病歷資料庫」，可謂台灣重要軟實力。

新光醫院醫療資訊長謝忠和表示，推動FHIR病歷交換平台是衛福部提倡已久的政策，新光醫院作為醫學中心，主動透過此次與北市聯醫陽明院區的合作，讓此機制能夠真正落地應用。建議健保署、疾管署等公部門資料庫跟進，採取國際化標準格式，「有一個共有平台，對大家都比較好。」

葉建宏則說，PAC是健保署行之有年、很成熟的專案，如今作為FHIR病歷交換平台的第一個真實世界驗證，很具歷史意義；不過，此次平台建置全由兩家醫院資訊人員，以及民間科技公司緯謙科技股份有限公司投入資源，希望未來能由政府接手，擴大應用範圍，讓全民獲益。

新光醫院FHIR病歷交換平台的下一步，將在急性腦中風的醫療網應用。葉建宏表示，急性腦中風發生時，醫療人員須與時間賽跑，施打靜脈血栓溶解劑等救治患者。急性腦中風已名列衛福部緊急醫療網的四大重症，但若遇到患者須緊急轉院至醫學中心，目前只能靠消防局緊急救護技術員（EMT）轉達基本資料，若能比照此次在PAC施行的FHIR格式病歷資料交換，就能提高「交辦力」，更有指標性，未來將與新北市聯合醫院合作，成效可期。

新光醫院資訊部商業分析課襄理孫孝文表示，新光、北市聯醫陽明院區為此計畫進行了三、四次病歷資料介接會議，由緯謙科技完成平台建置，兩間醫院進行資料介接。後由葉建宏選定PAC作為臨床執行案例，進行驗證，5月底實際執行，新光醫院醫療資訊系統（HIS）上傳資料，北市聯醫陽明院區就能馬上收到；雙方已實際完成病歷查閱、病人訪視等作業。

孫孝文表示，此系統是與北市聯醫總院資訊部門合作建置，未來在北市聯醫各院區都可進行串聯，且除了病歷資料，影像、儀器監測數值等，也將進行串接，讓醫師對病人病情的監控更完整、即時。

緯謙科技公司產品經理楊上輝說，病歷系統資安問題是一大重點，此次合作建置的FHIR病歷交換平台，除了滿足各醫院既有的加密憑證，也已滿足「國際健康資訊交換第七層協定協會（HL7）」的資安要求。

葉建宏說，新光醫院與北市聯醫陽明院區合作進行PAC計畫已近十年，2014年至今已執行235例符合資格的患者轉院；新光醫院院長侯勝茂更另外提撥經費，請新光醫院主治醫師每周一次至北市聯醫陽明院區訪視、關懷病人，降低病人的「分離焦慮」。此次FHIR病歷交換平台建置後，新光醫院主治醫師在訪視前，能先了解病人在陽明院區的治療情況，即時掌握患者病況。

北市聯醫陽明院區副院長董福義則說，電子病歷資料交換有無限合作的可能，能夠提升跨院際、跨團隊的照護品質，北市聯醫陽明院區在計畫中主要協助由醫學中心轉介的患者，在黃金恢復期內提供高強度、高頻率復健治療，讓病人能夠盡早返家獨立生活，甚至返回職場與社區。