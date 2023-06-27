未來一周午後雷陣雨主宰 5縣市明防36度以上高溫
未來一周，各地受午後雷陣雨主宰，周五前，因南邊帶上水氣較多，午後降雨又較明顯，大台北也要留意局部大雨發生。另外，明天雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台北市慎防局部36度以上高溫。
中央氣象局預報員趙竑表示，明天至後天，環境偏東南風環境，東部、東南部、恆春半島整天不定時有短暫陣雨；午後西半部、山區有局部短暫雷震；各地山區、南部平地有局部大雨發生機率；中南部山區也可能有局部豪雨。
到了周五後，環境轉南風到西南風，南部、東南部、恆春半島整天不定時有局部短暫陣雨；其他地區午後降雨，各地山區、大台北留意局部大雨發生。
周六至下周二，天氣型態類似，太平洋高壓增強，環境偏西南風，水氣也較少，各地多雲到晴；清晨至上午，南部、恆春半島有局部短暫降雨；午後各地有局部短暫雷陣雨，不過降雨強度、時間與位置都會縮減。
趙竑表示，未來一周各地高溫31度至34度，明天雲林、南高屏、台北市有局部36度以上高溫；明天南部因雲量較今天多，局部高溫範圍會縮小。
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