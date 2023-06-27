認證高品質海運業者 藍色公路新品牌「TAIWAN Hi」亮相

台灣臨海面積為國土4.7倍，疫情前海運每年旅客量達1334萬人次，較國內陸運多111萬人次。交通部航港局打造嶄新藍色公路新品牌「TAIWAN Hi」，針對高品質海運業者加以認證。航港局長葉協隆表示，繼新台馬輪後，經「Taiwan Hi」認證的澎湖輪將於9月5日首航。另外，航港局也向行政院爭取10多億元改善海運硬軟體設施，盼將台灣海運品牌推向國際。

交通部次長祁文中、航港局長葉協隆、台灣設計研究院院長張基義今出席於台北松山文創園區舉行的「TAIWAN Hi」品牌發表會，除了宣告新成員澎湖輪將於9月啟航，並推廣藍色公路創新遊程，串聯航、港、船、遊四大海運面向。

葉協隆表示，台灣海洋運能佔比全球10%以上，但海運客運還有很大發揮空間，航港局2020年有提升藍色公路發想，希望創造一個讓全世界都能認識台灣藍色公路的品牌。他指出，該品牌類似米其林、星級旅館等模式，只要海運業者符合相關標準，就可頒發此認證，也讓民眾藉由此品牌作為選擇依據。