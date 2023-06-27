傳播風險持續 猴痘公費疫苗接種對象討論納入兩類人
猴痘上周新增17例本土確定病例，傳播風險持續。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）28日將開會討論擴大猴痘疫苗接種對象，疾管署發言人羅一鈞27日表示，將討論是否將疫苗公費接種對象到12個月曾有高風險性行為者以及性接觸對象有高風險性行為者。
目前猴痘公費接種對象為「近6個月內曾有高風險性行為」，如：性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等。羅一鈞表示，ACIP將討論擴大猴痘疫苗接種對象到12個月有高風險性行為者，以及性接觸對象有高風險性行為者（接種者本身沒有）；若有通過最快可在7月初實施。
疾管署統計，截至6月26日共計完成58346人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種322人次及暴露前預防（PrEP）接種58,024人次；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種54647人次。
另，已接種1劑者4206人，已完成2劑疫苗接種者為16280人，約為滿4周應接種第2劑的5成，也提醒可接種第2劑疫苗之民眾，請儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。經統計確診個案中約9成無接種疫苗，且接種疫苗後，身體需要時間（約需14天）產生抗體，以達保護力，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。
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