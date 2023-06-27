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COVID-19仍高原期 老人機構護理之家定期篩檢延長

中央社／ 台北27日電

疾管署今天公布，COVID-19疫情仍處高原期，上週平均每日新增232例本土個案併發症。另外，副署長羅一鈞表示，一般護理之家及老人福利機構定期篩檢措施延長至7月31日止。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，指揮中心5月1日解編後，持續透過衛福部「COVID-19防治聯繫會報」，監測疫情變化或新興變異株出現時即時應變。雖然每週四指揮中心例行記者會走入歷史，但仍在每週二衛福部疾病管制署例行疫報記者會主動說明。

疾管署今天公布，據統計，6月21日至27日每天平均新增232例COVID-19本土確定病例（併發症），與前7天平均新增253例相比下降8%。羅一鈞在例行疫報說明，疫情出現波動可能受連假影響，全國疫情仍處高原期，先前端午節連假南北往返及聚會活動增加，可能導致疫情傳播風險上升。

6月18日至24日平均每天新增24例死亡，較前一週每天死亡平均數30例下降20%，尚需觀察；新增死亡個案中，87%具慢性病史、53%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。據疾管署統計，5月起本土併發症累計1萬1723例，未打滿3劑疫苗者約49%，其中又以未曾接種任何1劑疫苗者約71%為多。

羅一鈞表示，一般護理之家及老人福利機構因住民陽性率仍介於1.9%至2.4%，因此定期篩檢措施再延長執行至今年7月31日止。維持快篩頻率為每週1次，未滿2歲免篩，服務對象有症狀時也進行快篩，未滿2歲有症狀採PCR，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

而檢驗出陽性需即時接受口服抗病毒藥物治療個案，立即由專責醫療院所視訊診療，依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療；工作人員有症狀時進行快篩，機構認為有必要時，如有接觸史、群聚等亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢。

疫情 快篩 COVID-19 羅一鈞

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