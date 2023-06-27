腸病毒疫情略降仍待觀察 羅一鈞估7月初脫離流行期

腸病毒疫情略情仍處流行期，上周腸病毒門急診就診計10748人次。疾管署發言人羅一鈞27日表示，此為近期首次低於流行閾值，但仍要再觀察一周，如果下一周就診人次也低於1.1萬人將宣布脫離流行期，預估可在7月初宣布。

依據疾管署監測資料，上周腸病毒門急診就診計10748人次，較前一周下降16%。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，就診人數受連假部分門診休診影響，但還需要持續關注連假後疫情變化；社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別於社區活動，請持續提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。

郭宏偉說，腸病毒雖略降但仍處流行期，預期疫情會緩降；上周無新增腸病毒感染併發重症確定病例，今年腸病毒感染併發重症病例維持累計4例重症，分別感染腸病毒D68型、伊科病毒21型、克沙奇A4型及A6型，均為5歲以下幼童。

郭宏偉提醒，孩童如出入人口密集、互動頻繁的場所（如：安親班、夏令營、托兒所、室內兒童樂園等），應加強落實手部衛生與咳嗽禮節，並應做好個人衛生、注意居家環境清潔及消毒；大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。