猴痘新增17例本土 猴痘9旬嬤感染源仍不明

猴痘疫情傳播風險持續，新增17例猴痘本土確定病例。疾管署發言人羅一鈞27日表示，28日ACIP將開會討論猴痘疫苗擴大接種對象，並且先前90多歲女性確診個案並沒有找到感染源，調查暫時告一段落會持續監控接觸者健康狀況。

新增17例猴痘（Mpox）本土確定病例，居住縣市為北部11例、中部4例、南部2例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於6月8日至6月24日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於6月20日至6月26日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者24名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至6月26日累計確診198例病例（185例本土及13例境外移入），其中 140例已康復，5例仍住院治療中、53例於居家自主健康管理中。

羅一鈞表示，先前確診猴痘的90多歲女性個案，經過防疫醫師專案調查，詳細了解醫院同病室、照顧團隊、陪病家屬以及動線重疊等，並沒有與其他猴痘病患有動線交集，調查結果是感染源不明、沒有證據顯示醫或是社區中有感染來源，調查過程中沒有發現可疑對象，調查結果告一段落。其猴痘病毒有培養將進行可能的比對，但估計不容易比對出結果，也會持續監控接觸者健康狀況。

疾管署表示，統計截至6月26日止，全國共104家合作醫療院所可提供接種服務，為增加民眾接種方便性，其中11縣市、30家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務。

呼籲符合接種條件之民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/第三階段猴痘疫苗接種合作醫院項下（ https://gov.tw/3SG ），查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並儘速至合作醫療院所預約接種。另，各縣市衛生局亦積極規劃設置社區外展接種站提供接種服務，提升優先接種族群接種之可近性，詳細資訊可洽各縣市衛生局。該署再次呼籲，符合接種條件之民眾，尤其感染過性病或性接觸對象有性病風險，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

疾管署統計，截至6月26日共計完成58,346人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種322人次及暴露前預防（PrEP）接種58,0242人次；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種54,647人次。另，已接種1劑者42,066人，已完成2劑疫苗接種者為16,280人，約為滿4周應接種第2劑的5成，也提醒可接種第2劑疫苗之民眾，請儘速完成第2劑接種，以達9成保護力。經統計確診個案中約9成無接種疫苗，且接種疫苗後，身體需要時間（約需14天）產生抗體，以達保護力，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。

疾管署指出，為提供全民對於猴痘（Mpox）衛教知能，本署已製作「猴痘Mpox您需要知道的事」衛教文宣，該文宣已翻譯成多國語言，包括英文、越文、泰文及印尼文等，提供來自不同國家的民眾獲取猴痘相關資訊，降低疾病感染之風險，並提醒符合接種條件之民眾儘速接種疫苗，以保護自己預防感染，如出現猴痘相關症狀需提高警覺儘速就醫。前揭衛教單張可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/宣導素材/單張項下（ https://gov.tw/h3f ）下載運用。