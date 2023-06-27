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「好孕專車」新政7月上路 蔣萬安帶「三寶」見證

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為了打造友善生養城市，台北市政府推出「好孕2U專車」補助，將於7月上路，市長蔣萬安今天全程背著「三寶」出席記者會活動。記者林俊良／攝影
為了打造友善生養城市，台北市政府推出「好孕2U專車」補助，將於7月上路，市長蔣萬安今天全程背著「三寶」出席記者會活動。記者林俊良／攝影

為打造友善生養城市，北市推出「好孕2U專車」補助，提供設籍台北市懷孕婦女，從領到媽媽手冊到產後6個月期間，單趟250元、最高8000元補助乘車優惠，7月上路；社會局說，此次簽約車隊共計12家，16000台計程車，不管是透過台北通、業者系統、路邊攔車都能適用，預計預計上路後約7000人受益，未來1年可達14000人受益。

「好孕2U、好禮4U」專車補助，將在7月上路，未來設籍於台北市的懷孕媽媽從產檢後領到媽媽手冊開始到產後6個月為止，都可以透過線上平台、行政區健康中心、區公所、社福中心等臨櫃窗口外，市府也與醫療院所合作，孕婦產檢時，即可用孕婦手冊就近申請，減少文件複印或車程往返奔波。

社會局表示，將提供每位懷孕婦女8000元乘車補助、單趟次最高補助250元，市長蔣萬安今天特地帶了三寶出席政策記者會，他表示，補助總額為全國最高，且透過台北通APP付款，彌補實體乘車券餘額不能累計或不找零的問題，希望能透過這項政策，讓懷孕婦女得到良好照顧，更感謝跨局處互相協助，用最快速度將系統嫁接完成，順利上路。

蔣萬安也強調，為打造友善育兒環境，市府也要求車隊派車必須是無菸環境，更請駕駛必須確保行車得舒適與安全，將細節都做到最好。社會局補充，會請車隊針對「好孕專車」司機，進行教育訓練，並要求車隊做好系統內控，確保乘車體驗感受是友善的。

社會局說明，這次特別與簽約車隊共計12家，合作車隊車輛共計16000台計程車，原則上不會有叫不到車的問題，孕婦可透過台北通、業者系統、路邊攔車都能適用，預計預計今年約7000人受益，若以近年新生兒數粗估，未來1年可達14000人受益。

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