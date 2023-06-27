奇美醫院研發人工智慧 助精準脫離呼吸器決策

奇美醫學中心研發「早期預測成功脫離呼吸器時機之人工智慧系統」，輔助醫療人員預測重症病人脫離呼吸器決策，上線後病人平均使用呼吸器時間減少18小時，並提高成功拔管率。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳欽明今天在院內衛教宣導會表示，呼吸器是加護病房病人續命重要維生儀器，但也可能引起感染、肺損傷等相關併發症。臨床上約70%病人能嘗試呼吸器脫離及移除，但脫離最佳時機有時難以判斷，過早或過晚都可能引發相關不良反應。

陳欽明指出，傳統呼吸器脫離評估準則無法適用於各種病人，且無量化數據，加護醫學部研發以人工智慧技術分析透過雲端接收相關大數據，結合現有加護病房與呼吸治療系統，完成「早期預測成功脫離呼吸器時機之人工智慧系統」，於2020年正式上線使用至今。

他說，院方統計加護病房導入這套系統輔助前後差異，發現病人平均使用呼吸器時間可減少約18小時，且成功拔管率也提升，幫助節省不少加護病房相關費用。

陳欽明表示，去年12月1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症病人，插管使用呼吸器住進專責加護病房，在病情逐漸改善後，曾數度想要扯掉身上管路並走下床，醫療團隊依傳統評估發現拔管成功率小於50%，但運用人工智慧系統預測成功率達80%，最後決定移除管路，病人隔日順利轉出加護病房。

陳欽明表示，這套系統曾參加國內多項相關比賽獲獎，並取得經濟部專利，院方也將成果發表成2篇國際期刊，未來可望透過技轉機制，由廠商開發附加人工智慧脫離自動提醒功能呼吸器，擴大應用範圍。