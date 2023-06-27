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連假影響就診變少 新冠上周平均每日新增232例降溫8%

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞說明新冠疫情概況。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞說明新冠疫情概況。記者李青縈／攝影

新冠仍處高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉27日表示，近7日每日平均新增232例COVID-19本土確定病例（併發症），與前一周相比下降8%，但預估疫情仍可能升溫。

另外，疾管署長羅一鈞也表示，一般護理之家及老人福利機構因為陽性率仍偏高，期篩檢措施再延長執行至今年7月31日止，維持快篩頻率為每周一次。

自3月20日新制輕症免通報實施後，羅一鈞說，近7日每日平均新增232例COVID-19本土確定病例（併發症），與前7日之每日平均新增253例下降8%，可能受連假影響，尚需觀察。

5月起本土併發症累計11723例，未打滿3劑疫苗有5764例（約49%），其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約71%為多（4068例）。上周平均每日新增24例死亡，較前一周之每日死亡平均數30例下降20%，尚需觀察；新增死亡個案中，87%具慢性病史、53%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。

羅一鈞說，現全國疫情仍處高原期，上周連假國人南北往返及聚會活動增加，可能導致疫情傳播風險上升，須持續關注連假後疫情變化。

疾管署指出，新增檢出116例Omicron亞型變異株確定病例。其中61例本土個案分別為47例XBB、14例BA.2.75；另55例境外移入分別為51例XBB、4例BA.2.75。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB占81%，已為主流株。

疾管署表示，考量住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險；且一般護理之家及老人福利機構因住民陽性率仍介於1.9%-2.4%（平均為2.1%），因此定期篩檢措施再延長執行至今年7月31日止。

並維持快篩頻率為每周一次，未滿2歲免篩，服務對象有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀採PCR，檢驗出陽性需即時接受口服抗病毒藥物治療之個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療；工作人員有症狀時進行快篩，另機構認為有必要時（如有接觸史、群聚等）亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

一般護理之家及老人福利機構因住民定期篩檢措延長至今年7月31日止。圖／疾管署提供
一般護理之家及老人福利機構因住民定期篩檢措延長至今年7月31日止。圖／疾管署提供
新冠病例趨勢圖。圖／疾管署提供
新冠病例趨勢圖。圖／疾管署提供

疫情 快篩 疫苗

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