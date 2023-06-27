連假影響就診變少 新冠上周平均每日新增232例降溫8%

新冠仍處高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉27日表示，近7日每日平均新增232例COVID-19本土確定病例（併發症），與前一周相比下降8%，但預估疫情仍可能升溫。

另外，疾管署長羅一鈞也表示，一般護理之家及老人福利機構因為陽性率仍偏高，期篩檢措施再延長執行至今年7月31日止，維持快篩頻率為每周一次。

自3月20日新制輕症免通報實施後，羅一鈞說，近7日每日平均新增232例COVID-19本土確定病例（併發症），與前7日之每日平均新增253例下降8%，可能受連假影響，尚需觀察。

5月起本土併發症累計11723例，未打滿3劑疫苗有5764例（約49%），其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約71%為多（4068例）。上周平均每日新增24例死亡，較前一周之每日死亡平均數30例下降20%，尚需觀察；新增死亡個案中，87%具慢性病史、53%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。

羅一鈞說，現全國疫情仍處高原期，上周連假國人南北往返及聚會活動增加，可能導致疫情傳播風險上升，須持續關注連假後疫情變化。

疾管署指出，新增檢出116例Omicron亞型變異株確定病例。其中61例本土個案分別為47例XBB、14例BA.2.75；另55例境外移入分別為51例XBB、4例BA.2.75。近四周監測總計，本土檢出病毒株XBB占81%，已為主流株。

疾管署表示，考量住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕避免發生機構群聚感染風險；且一般護理之家及老人福利機構因住民陽性率仍介於1.9%-2.4%（平均為2.1%），因此定期篩檢措施再延長執行至今年7月31日止。