連獲台版米其林「500盤」推薦！法式主廚黃詩文：「好油」是廚師家裡的香水

知名法式餐廳Ephernité的主廚黃詩文，擅長運用法餐技巧，將產地直送的在地新鮮食材打造成「一入口就能令人感動的美味」，除了被米其林三星名廚Pascal Barbot欽點為25位傑出料理新星之一，更連續兩年獲「台灣人的米其林」50位跨界名人共同評選的原創美食餐飲評鑑「500盤」肯定，不只讓PChome集團董事長詹宏志、歌手劉若英一嚐驚艷，美食家高琹雯Liz也激推，稱許「黃詩文主廚做菜總能發揮食材極大魅力。」

法式餐廳Ephernité主廚黃詩文形容好油是「廚師家中的香水」，橄欖油可以增添料理的風味層次，點亮味蕾，尤其入口尾韻散發奔放的辣味，清爽而且層次明朗。 圖／聯合線上拍攝

橄欖油優雅風味層次 點亮味蕾

30歲才入行的黃詩文，從小就習慣在家下廚，大學畢業後遠赴法國學電影，是她西餐啟蒙的開始。南法街道處處可見橄欖樹，也有來自義大利、西班牙等地各式各樣不同的橄欖油，讓黃詩文非常喜愛，即使之後進入巴黎斐杭迪高等廚藝學校（Ferrandi Paris），多用奶油做法餐，平時在家料理時，橄欖油仍是她不可或缺的靈魂食材。

她認為，「橄欖是非常迷人的東西，除了富含健康價值，橄欖榨出來的油帶有細緻的苦味、淡淡的香氣，油味和澀味在料理中得以平衡，入口尾韻散發奔放的辣味，清爽而且層次明朗，一般料理不外乎就是甜和鹹，橄欖油可以增添優雅的風味層次，點亮味蕾。」

黃詩文將好油形容為「廚師家中的香水」，平時在家炒義大利麵，她會選擇純橄欖油，突顯海鮮、肉類等食材的香氣；搭配沙拉、涼拌海鮮或火腿等冷菜時，她偏好頂級初榨橄欖油，取其「果香濃郁，辣味奔放，苦味明顯，層次有深度」。

黃詩文主廚分享頂級初榨橄欖油，適合搭配沙拉、涼拌海鮮或火腿等冷菜，而純橄欖油適合搭配熱炒及烤箱料理，用來做中菜也很百搭。 圖／聯合線上拍攝

義大利橄欖油制霸全歐，冷壓初榨「只有一次」

旅居法國多年，黃詩文認為義大利擁有產地優勢，生產橄欖油歷史悠久，莊園製程成熟，因此產出來的橄欖油味道純淨，品質制霸全歐洲。

選擇橄欖油時，黃詩文習慣用純飲的方式，她會啜飲一口，讓味道在口中擴散，認識這支橄欖油的特性。黃詩文特別喜歡頂級初榨橄欖油，「因為初榨代表只有一次，果實必須在從橄欖樹下摘下後限時冷壓才能保留橄欖香氣與營養價值，熱菜起鍋前，我也會淋上一點頂級初榨橄欖油增添香氣。」

黃詩文也特別推薦在市面上容易取得的優質橄欖油，其中「得意的一天」義大利頂級初榨橄欖油，將鮮採橄欖在24小時內進行低溫冷壓，完整封存78%單元不飽和脂肪酸，保留橄欖香氣和橄欖多酚。黃詩文在品鑑後表示，「剛入口苦味明顯，帶有青草和蘋果香氣，層次分明，很適合用來搭配肉類涼拌，沾麵包、馬鈴薯也很好吃。」

另一款「得意的一天」義大利純橄欖油，透過頂級冷壓技術和專業精煉，油質清澈、穩定。黃詩文認為純橄欖油加熱後不會有其他雜味、耐高溫，適合熱炒及烤箱料理，「用來做中菜也很百搭。」

得意的一天純橄欖油（左）和頂級初榨橄欖油（右）來自義大利原裝進口，新鮮現採，限時冷壓，適合用於不同烹調方式的料理。 圖／聯合線上拍攝

「零失敗」簡單法式料理輕鬆做

針對喜歡在家做菜的朋友，黃詩文也推薦兩款「零失敗」家常法式料理：

【普羅旺斯燉菜】把紅椒、黃椒、櫛瓜等蔬菜切塊，放在烤盤上，淋上純橄欖油，灑一點鹽和香料，烤箱約200度烤40-50分鐘，上桌前淋上一點頂級初榨橄欖油增添風味，就是一道可口的「普羅旺斯燉菜」。

【匈牙利紅椒粉燒天使紅蝦】鍋子燒熱後，加入頂級初榨橄欖油和天使紅蝦，撒上匈牙利紅椒粉，待蝦子變紅後翻面，起鍋前加點白蘭地，大火焰燒嗆酒，這道菜做法簡單、味道鮮美，香氣令人難忘，用來宴客也很得體。

黃詩文主廚分享，任何料理都可以用橄欖油，最迷人之處就是在料理最後加一點橄欖油提味。 圖／聯合線上拍攝

黃詩文說：「我喜歡橄欖油，所以任何料理我都不介意用橄欖油來煎、炒，或是在最後的final touch加一點點橄欖油來提味，這已經是我的料理習慣。」黃詩文對於料理有獨特的見解，她期待每個人不只能夠進到餐廳，感受廚師的心意展現，平時也能在家裡好好吃飯，創造餐桌上的儀式感，用「好油」為料理加分!

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