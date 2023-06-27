疫情上升！登革熱新增55例本土 高雄也現首例本土病例

疾病管制署發言人羅一鈞27日表示，目前台南市本土登革熱疫情持續上升，高雄市昨日也出現今年首例本土病例。

國內上周新增55例登革熱本土病例，個案居住地為台南市（54例）及高雄市（1例），分別於台南市仁德區38例、東區11例、永康區、北區、南區、安南區、善化區及高雄市茄萣區各1例，年齡介於20多歲至90多歲，為40例女性、15例男性，發病日介於6月13日至26日。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增病例多與目前疫情群聚區（台南市仁德區與東區交界）具關聯性，惟個案活動里別有外擴現象，且北區及善化區出現感染源待釐清個案，整體疫情風險上升。此外依據環境監測資料顯示，近期高雄市及屏東縣部分區域，風險增加，亦須加強孳生源清除。另新增4例境外移入病例，分別來自菲律賓（3例）及泰國（1例）。

國內今年截至6月26日累計72例本土病例，其中台南市71例，以仁德區51例和東區14例為主，病毒型別均為第一型，病例數已達2017年同期以來最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案占43%（31例），高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26%）。

另有53例境外移入病例，感染國家分別自印尼（15例）、馬來西亞（12例）、泰國（8例）、越南（7例）、馬爾地夫（4例）、菲律賓（4例）、印度（2例）及寮國（1例）移入。