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疫情上升！登革熱新增55例本土 高雄也現首例本土病例

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疫情上升！登革熱新增55例本土 高雄也現首例本土病例

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明登革熱疫情。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明登革熱疫情。記者李青縈／攝影

疾病管制署發言人羅一鈞27日表示，目前台南市本土登革熱疫情持續上升，高雄市昨日也出現今年首例本土病例。

國內上周新增55例登革熱本土病例，個案居住地為台南市（54例）及高雄市（1例），分別於台南市仁德區38例、東區11例、永康區、北區、南區、安南區、善化區及高雄市茄萣區各1例，年齡介於20多歲至90多歲，為40例女性、15例男性，發病日介於6月13日至26日。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增病例多與目前疫情群聚區（台南市仁德區與東區交界）具關聯性，惟個案活動里別有外擴現象，且北區及善化區出現感染源待釐清個案，整體疫情風險上升。此外依據環境監測資料顯示，近期高雄市及屏東縣部分區域，風險增加，亦須加強孳生源清除。另新增4例境外移入病例，分別來自菲律賓（3例）及泰國（1例）。

國內今年截至6月26日累計72例本土病例，其中台南市71例，以仁德區51例和東區14例為主，病毒型別均為第一型，病例數已達2017年同期以來最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案占43%（31例），高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比（26%）。

另有53例境外移入病例，感染國家分別自印尼（15例）、馬來西亞（12例）、泰國（8例）、越南（7例）、馬爾地夫（4例）、菲律賓（4例）、印度（2例）及寮國（1例）移入。

疾管署說明，鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情上升，其中柬埔寨、新加坡、泰國、斯里蘭卡及寮國近期仍持續上升並高於近年同期；另美洲地區疫情持續，累計報告超過207萬例，以南美洲巴西逾151萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等疫情亦屬嚴峻。暑假出國旅遊旺季來臨，境外移入風險上升，請民眾勿輕忽防蚊及環境孳清工作，減少境外移入造成社區擴散的機會。

台南市登革熱本土群聚疫概況。圖／疾管署提供
台南市登革熱本土群聚疫概況。圖／疾管署提供

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