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流感仍處高原期 腸病毒略降溫仍處流行期

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
2016-2023年腸病毒健保門急診就診人次趨勢圖。圖／疾管署提供
2016-2023年腸病毒健保門急診就診人次趨勢圖。圖／疾管署提供

流感未脫高原期，疾病管制署疾管署疫情中心主任郭宏偉27日表示，國內目前流感仍處高原期恐上升，腸病毒略降仍處流行期，但可能會緩降。上周新增29例流感併發重症、4例流感死亡，腸病毒則沒有新增感染併發重症確定病例。

郭宏偉提醒民眾注意環境清消、落實勤洗手及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，落實戴口罩及生病不上課、在家休息等措施，如出現腸病毒重症前兆病徵或流感危險徵兆，請儘速就醫，以利及早治療。

上周新增29例流感併發重症 （24例A型H1N1、4例A型H3N2、1例B型），年齡介於未滿10歲至90多歲，為18例男性、11例女性，發病日介於6月6日至6月23日，其中24例未接種本季流感疫苗，22例具慢性病史；另新增4例死亡 （3例A型H1N1、1例A型H3N2），年齡介於50多歲至90多歲，均為男性，發病日介於6月11日至6月15日，均未接種本季流感疫苗，其中3例具慢性病史。

疾管署統計，上周門急診類流感就診人次為76,297人次，相較前一周79957人次略降，主要受連假部分門診休診影響，整體疫情仍處高原期，須持續關注連假後疫情變化；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。

本流感季自去年10月1日起截至今年6月26日流感併發重症病例累計323例 （178例A型H1N1、136例A型H3N2、3例A型未分型、6例B型），年齡層以65歲以上長者為多占50%，87%未接種本季流感疫苗，80%具慢性病史，其中死亡57例 ，79%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。

另疾管署說明，上周無新增腸病毒感染併發重症確定病例，今年腸病毒感染併發重症病例維持累計4例重症，分別感染腸病毒D68型、伊科病毒21型、克沙奇A4型及A6型，均為5歲以下幼童。

依據監測資料顯示，上周腸病毒門急診就診計10748人次，較前一周12801人次下降16%，主要受連假部分門診休診影響，亦須持續關注連假後疫情變化；依據實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別於社區活動，請持續提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。

門急診類流感就診人次趨勢圖。圖／疾管署提供
門急診類流感就診人次趨勢圖。圖／疾管署提供

流感疫苗 腸病毒 疫情

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