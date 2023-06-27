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72歲婦中風左半身全癱 轉院復健資料介接系統立大功

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
腦中風病友鄭黃女士（右）5月中旬送至新光醫院加護病房，後經PAC計畫轉至北市聯醫陽明院區復健，女兒（左）表示，母親至今復原進度良好。記者林琮恩／攝影
腦中風病友鄭黃女士（右）5月中旬送至新光醫院加護病房，後經PAC計畫轉至北市聯醫陽明院區復健，女兒（左）表示，母親至今復原進度良好。記者林琮恩／攝影

72歲鄭黃女士5月中因急性腦中風送入新光醫院急診，緊急啟動腦中風小組住院治療後，中風個管師評估符合衛福部健保署的「急性後期整合照護計畫（PAC）」，轉院至台北市立聯合醫院陽明院區進行復健。過程中使用兩院合作建置、採「國際醫療資料交換標準（FHIR）」的病例資料即時串接平台（FHIR Portal平台），兩院醫師及醫療團隊均能即時了解病人狀況。

新光醫院副院長葉建宏表示，新光醫院與北市聯醫陽明院區合作進行PAC計畫已有近十年時間，包含鄭黃女士在內，2014年至今已執行235例符合資格的患者轉院；新光醫院院長侯勝茂更另外提撥經費，請新光醫院主治醫師每週一次至北市聯醫陽明院區訪視、關懷病人，降低病人的「分離焦慮」。此次FHIR Portal平台建置後，新光醫院主治醫師在訪視前，能先了解病人在陽明院區的治療情況，即時掌握患者病況。

北市聯醫陽明院區副院長董福義則說，電子病歷資料交換具「無限合作可能」，能夠提升跨院際、跨團隊的照護品質；北市聯醫陽明院區在計畫中主要協助由醫學中心轉介的患者，在黃金恢復期內提供高強度、高頻率復健治療，讓病人能夠盡早返家獨立生活，甚至返回職場與社區。

病友女兒表示，5月12日母親上班時左半身突然癱掉，聯繫救護車送至新光醫院後在加護病房觀察3日後，再轉至普通病房住院7天。後經個管師評估，符合PAC個案條件，轉至北市聯醫陽明院區復健，至今復健將滿5周。剛開始復健時，母親全身癱軟，難以坐起，復健老師協助協助下，腰力、肌力已恢復許多，能在床邊坐起、也能在復健老師協助下站立。

北市聯醫復健科主治醫師邱湣淇則表示，鄭黃女士送醫後，經電腦斷層檢查發現大腦右側被殼出血，導致左側肢體無力，初期完全無法靠自己行走，需要輪椅代步，吞嚥及吃藥也都須仰賴鼻胃管進食。經北市聯醫陽明院區復健科醫療團隊努力，如今已開始練習平衡感站立，吞嚥狀況也逐漸復原，希望盡早移除鼻胃管。

她表示，此次兩院之間透過跨領域合作，在中風復健的黃金期協助患者開始訓練計畫，不但減輕醫療花費，也能減輕家庭重擔。北市聯醫陽明院區也設有居家生活模擬教室，協助患者日常起居訓練，幫助患者及早恢復在家中日常起居的能力。

北市聯醫復健科主治醫師邱湣淇（右）則表示，鄭黃女士送醫後經電腦斷層檢查發現大腦右側被殼出血，搶在黃金期間復健治療，至今已可在復健老師協助下站立。圖／新光醫院、北市聯醫提供
北市聯醫復健科主治醫師邱湣淇（右）則表示，鄭黃女士送醫後經電腦斷層檢查發現大腦右側被殼出血，搶在黃金期間復健治療，至今已可在復健老師協助下站立。圖／新光醫院、北市聯醫提供

復健 患者

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