花蓮環保局將廚餘變肥料 開放線上申請免費送

花蓮縣環保局將家用廚餘製成肥料，命名為「洄瀾好肥牌好用有機質肥料」，每包1公斤裝，開放縣民免費領，每月提供300包，每人限領2包，民眾月初可先上網登記，月底領用。

花蓮家戶廚餘量每天平均20公噸，縣府2019年為防治非洲豬瘟，公告禁用廚餘養豬，環保局向環保署申請，再鳳林鎮環保科技園區設置廚餘高效能處理機，每天將廚餘轉化成有機質肥料。

環保局表示，有機質肥料製造過程無添加任何人工化學物質，全經天然菌種發酵腐熟，適用一般家庭園藝的花園、菜圃，施用肥料後，具有改善土壤通氣性、排水性，及緩慢釋放肥力等特性，改善作物的生長環境，使用比例為肥料1、原土15，混合攪拌於土壤中即可。

環保局向農委會申請肥料登記證且獲核發，免費開放領用廣獲好評，建立登記領用肥料網站（https://reurl.cc/mDroQ7），每月1日至10日開放民眾登記，當月25日在環保局官網的訊息專區公告可領用人名單，並在每月最後一天上班日開放領用。

民眾在領取日期當天上午9時至12時、下午2時至4時，攜帶身分證或健保卡，到環保局1樓大廳服務台，待核對身分簽名便能領取，當月登記未排列者將在下個月優先排序登記。