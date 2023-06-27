快訊

安卓手機哭哭…ICOCA可加入蘋果iPhone了！還有「加值1優勢」大贏Suica、PASMO卡

美傳奇飛行員克服致命燒傷 勇返天空開地表最快「黑鳥戰機」

台南經發局前局長涉貪接受性招待 陳凱凌認罪力拚具保

台66接國3北上交流道 陳建仁：6月30日通車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
行政院長陳建仁宣布國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，6月30日第一階段（北上）通車。記者曾增勳／攝影
行政院長陳建仁宣布國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，6月30日第一階段（北上）通車。記者曾增勳／攝影

行政院長陳建仁今天上午至桃園市大溪視察國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，他宣布，該系統交流道6月30日啟動第1階段通車，未來台66線上國3的車輛，不必再下到平面道路，可以有效的分流行車。

陳建仁由交通部長王國材、桃園市副市長蘇俊賓及立委多人陪同，直接上即將通車的台66線銜接國3北上交流道視察，交通部高速公路局長趙興華簡報、表示，為改善台66線終點與台112甲交通塞車，該系統交流道計畫自2019年動工，系統第一階段30日通車、第二階段明年10月10日通車，整體工程預計明年10月底完工，將可解決長久以來的交通壅塞。

陳建仁表示，台66線有88%的車輛要上國3，表示桃園市近年發展很好，前市長鄭文燦擘畫下，不管是航空城、或是亞洲矽谷，還有各種軌道建設，都是逐步到位，城市風貌完全改變，人口創下歷史新高，現在還在增加，近年觀光也有很好發展，大溪老街每年百萬人參觀，到大溪的人面臨交通問題，大溪交流道做好，對觀光有很大幫助。

台66線20年前通車，當時未設置系統交流道直接銜接國3，造成回堵，鄭文燦爭取下，該交流道總經費約45億元，中央理所當然負擔絕大部分，只有中央跟地方攜手合作、政府與民間團結才能把所有建設都做好，桃園交通路網包括國2甲新闢高速公路、國1桃園交流道增設聯絡道、桃園鐵路地下化、捷運綠線、國1中豐交流道等重要建設都已奠定好基礎。

「第一個階段在6月30日通車，實在是太棒了」。陳建仁說，特別是疫情期間，幾乎所有工程都是缺工缺料情況，廠商超進度完成，真的很不簡單，以前是鄭文燦跟中央合作，現在也很樂意、盼望桃園市長張善政與中央攜手合作一棒接一棒，把桃園的發展做的更好。

國道3號銜接台66線增設系統交流道北上匝道完工，行政院長陳建仁（左五）宣布6月30日通車。記者曾增勳／攝影
國道3號銜接台66線增設系統交流道北上匝道完工，行政院長陳建仁（左五）宣布6月30日通車。記者曾增勳／攝影
國道3號銜接台66線增設系統交流道北上匝道（見圖）完工，行政院長陳建仁宣布6月30日通車。記者曾增勳／攝影
國道3號銜接台66線增設系統交流道北上匝道（見圖）完工，行政院長陳建仁宣布6月30日通車。記者曾增勳／攝影
國道3號銜接台66線增設系統交流道工程（北上完工）簡報，行政院長陳建仁（中）宣布6月30日通車。記者曾增勳／攝影
國道3號銜接台66線增設系統交流道工程（北上完工）簡報，行政院長陳建仁（中）宣布6月30日通車。記者曾增勳／攝影

陳建仁 鄭文燦

延伸閱讀

鄭文燦學倫審定報告設機密 王鴻薇要台大和教育部說清

役期政策3+1方案招罵名 陳建仁：非強制性政策

影／服貿成攻防焦點 陳建仁：雞蛋不要放在同一個籃子裡

影／就學服役「3+1」挨轟讓年輕人上戰場 陳建仁籲勿以訛傳訛

相關新聞

陸輸台食品食器邊境違規本周8項居冠 泰國「水果之后」也上榜

食藥署今公布最新邊境攔截食品、食器，共計20品項，8項來自中國大陸。「糖漬番茄干」1080公斤、「糖漬桃條」990公斤，...

旅遊達人哈佛假學歷？雄獅：將嚴查是否有不誠信行為

知名旅遊部落客高睿騰，去年6月創立奢華旅遊品牌Le Orano，提供環遊世界、私人飛機等高端服務，每趟行程要價台幣百萬；...

停讓行人回歸現行3公尺須標準 交長曝拍板原因

為甩行人地獄惡名，道路交通管理處罰條例修法6月30日上路，加重未停讓行人罰則。警政署日前公布「不論行人遠近駕駛須停讓」為...

黃牛法上路檢舉上百件 小心只加幾百元卻要付上萬罰鍰

文化創意產業發展法修法於6月2日生效，文化部同日在官網開放檢舉黃牛專區，至今湧入上百件檢舉案件。經檢視案例後，文化部今日...

辦公室35度 鄭明典：抱歉 不開冷氣不行

氣象局局長鄭明典上午7點多在臉書指出，他剛進辦公室，發現辦公室溫度達35度，不開冷氣不行。

彭啟明：午後雷陣雨如同游擊隊一樣神出鬼沒 能避就避

台南市市區昨天傍晚降下大雨，雷擊加閃電，造成新化、左鎮區約有1225戶無預警停電，影響1個多小時，國家災害防救科技中心也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦