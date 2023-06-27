台66接國3北上交流道 陳建仁：6月30日通車
行政院長陳建仁今天上午至桃園市大溪視察國道3號銜接台66線增設系統交流道工程，他宣布，該系統交流道6月30日啟動第1階段通車，未來台66線上國3的車輛，不必再下到平面道路，可以有效的分流行車。
陳建仁由交通部長王國材、桃園市副市長蘇俊賓及立委多人陪同，直接上即將通車的台66線銜接國3北上交流道視察，交通部高速公路局長趙興華簡報、表示，為改善台66線終點與台112甲交通塞車，該系統交流道計畫自2019年動工，系統第一階段30日通車、第二階段明年10月10日通車，整體工程預計明年10月底完工，將可解決長久以來的交通壅塞。
陳建仁表示，台66線有88%的車輛要上國3，表示桃園市近年發展很好，前市長鄭文燦擘畫下，不管是航空城、或是亞洲矽谷，還有各種軌道建設，都是逐步到位，城市風貌完全改變，人口創下歷史新高，現在還在增加，近年觀光也有很好發展，大溪老街每年百萬人參觀，到大溪的人面臨交通問題，大溪交流道做好，對觀光有很大幫助。
台66線20年前通車，當時未設置系統交流道直接銜接國3，造成回堵，鄭文燦爭取下，該交流道總經費約45億元，中央理所當然負擔絕大部分，只有中央跟地方攜手合作、政府與民間團結才能把所有建設都做好，桃園交通路網包括國2甲新闢高速公路、國1桃園交流道增設聯絡道、桃園鐵路地下化、捷運綠線、國1中豐交流道等重要建設都已奠定好基礎。
「第一個階段在6月30日通車，實在是太棒了」。陳建仁說，特別是疫情期間，幾乎所有工程都是缺工缺料情況，廠商超進度完成，真的很不簡單，以前是鄭文燦跟中央合作，現在也很樂意、盼望桃園市長張善政與中央攜手合作一棒接一棒，把桃園的發展做的更好。
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