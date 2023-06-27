別讓孩子穿藍色泳衣！游泳教練稱會增加救援難度 「這2色」最安全

夏季來臨，不少民眾會選擇安排水上活動消暑，業者也推出各種親子活動讓家長帶小孩報名參加。有游泳教練指出，泳衣的挑選也是一門學問，提醒家長們避開選購「藍色泳衣」，因為在水中不易被發現，萬一出意外會讓危險性大幅增加。

美國游泳教練史卡納提（Nikki Scarnati）在抖音上發布了一段影片，呼籲家長別給小孩買「藍色泳衣」。影片中，她讓自己的女兒穿上藍色泳衣在泳池裡游泳，從旁人的視角看去，女兒的身體似乎直接與泳池融為一體。史卡納提解釋，這是因為藍色泳衣和水的顏色相同，產生了保護色效果，讓孩子在水下猶如隱形一般不易被看見。史卡納提也說，粉彩色系的泳裝在水裡都不太顯眼，尤其在公共場合人多的地方，倘若一群人在泳池裡奮力戲水搞得水花四濺，基本上很難被注意到。

史卡納提也拍了另一支影片，她站在泳池裡，手拿藍色、黃色、紅色的玩具小魚，然後同一時間丟進水裡，並用手不斷攪動池水產生水花及漣漪，接著詢問網友什麼顏色看得最清楚。透過這項實驗，史卡納提告訴大家一個事實，當水面平靜時，從水面上可以清楚看見三種顏色，但是一旦水產生波動，藍色小魚便會跟池水融為一體，只有黃色和紅色還會被發現。

不少網友看完紛紛表示認同，「這就是為什麼救生衣要做橙黃色」、「我有幫兒子報名暑期游泳班，不過我花了很長的時間，才幫兒子找到能保護戲水安全的泳衣顏色，因為市面上大部分小男孩的泳衣都是黑色或藍色」、「今年暑假我要幫小孩買黃色泳衣」、「我都買黃色或綠色等亮色系」、「作為一名救生員，讓他們穿上鮮艷的顏色絕對有幫助，特別是在游泳池人潮眾多的時候，可以避免風險」。