「7-ELEVEN暑期同樂會」首波千場報名開跑！7月參與實體限定場次有機會獲得免費地瓜
迎接歡樂暑假，7-ELEVEN暑期同樂會首波千場報名開跑，邀請家長帶小朋友到門市參與實體同樂會一起互動「FUN電趣」。統一超商好鄰居文教基金會支持在地永續，7月1日起與荒野保護協會推出《我的蔬果好朋友，開FUN啦! 》手掌繪本和《動物餐廳開飯啦！》DIY點餐遊戲素材，共同倡議低碳飲食與建立良好的惜食習慣。為鼓勵家長帶小朋友至門市一同寓教於樂，好鄰居基金會攜手7-ELEVEN共同響應食育教育，7月參與7-ELEVEN暑期同樂會實體限定場次，就有機會獲得免費地瓜一顆，活動預計舉辦2千場、邀請逾萬人次參與，報名請洽詢7-ELEVEN各門市。
為深耕社區經營，好鄰居基金會與7-ELEVEN於2009年聯手推出「好鄰居同樂會」，隨著永續意識逐漸抬頭，自2020年起更與7-ELEVEN獨家開發推出永續DIY繪本素材，為讓親子可以輕鬆學習永續，素材提供全民免費下載，可於ibon列印或下載後自行列印使用，不僅取得便利性高，更具有DIY互動樂趣，至今已累積開發逾30款親子共讀DIY繪本素材、超過15萬次下載、影響超過36萬人次，深耕親子共讀，打造閱讀生活圈。
好鄰居基金會表示，今年為具體響應聯合國永續發展目標「SDG4優質教育」、「SDGS12責任消費與生產」、「SDGS15優質陸域生態」，攜手荒野保護協會共同開發《我的蔬果好朋友，開FUN啦! 》DIY繪本素材，結合在地食材、認識動物食性、低碳飲食等議題，將7-ELEVEN門市超夯「小金條」現蒸地瓜也納入繪本素材，藉由不同品種地瓜從產地到門市10道嚴格製程把關，讓小朋友認識在地優質食材與減少碳排重要性。7-ELEVEN此次也熱情響應暑期永續好鄰居同樂會活動，7月報名參與7-ELEVEN暑期同樂會的實體限定場次，活動結束後將有機會獲得免費地瓜一顆，數量有限送完為止，贈品贈送活動以單店公告為主。
為豐富素材多樣化，好鄰居基金會積極與各單位跨界合作，透過生動的圖文設計成不同永續題材的繪本、DIY道具等，此次《我的蔬果好朋友，開FUN啦! 》DIY繪本素材除了教導小朋友認識在地食材，更結合繪本、手指娃娃DIY、動物餐盤點餐遊戲實作體驗讓小朋友認識野生動物食性知識，從中學習友善動物、低碳飲食與建立良好的惜食習慣，讓友善環境的觀念從小扎根，繪本也可成為親子共讀最佳橋樑、將永續議題生活化的融入孩童學習環境，為社會共好盡一份心力。
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