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花蓮通勤月票最低99元審查暫保留 縣府：力拚7月上路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府提出公共運輸通勤月票3項方案，最低的是市區客運99元搭到飽，是全台最低價。記者王燕華／攝影
花蓮縣府提出公共運輸通勤月票3項方案，最低的是市區客運99元搭到飽，是全台最低價。記者王燕華／攝影

交通部鼓勵各縣市提出公共運輸通勤月票措施，花蓮縣提出都內月票方案99、299、399三種方案，其中市區客運吃到飽的99元方案是全台最低，但日前在中央審核遭保留。縣府建設處表示，花蓮公共運輸不比都會地區多元，搭乘市區客運人口最多，才提出99元方案，會更清楚論述，目標仍是力拚7月上路。

交通部公路總局於端午連假前召開第4次審查會議，審查花蓮等多個縣市提出的通勤月票畫，僅基隆市、台東縣原則通過，其餘包括新竹縣市、宜蘭縣、花蓮縣都暫予保留。

花蓮縣提出的3種方案，分別是99元市區客運無限搭乘、299元市區客運加公路客運無限搭乘，以及399元台鐵、市區客運加公路客運無限搭乘，其中99元定期月票方案是全台各縣市最低價。

縣府建設處長鄧子榆說，審查會上就月票規畫方案、訂價等向審查委員作簡報，委員主要是對於低價方案的合理性，未來搭乘人次估算等提出意見，另外委員也提到公共運輸通勤月票還是希望以多元運具為概念。

鄧子榆表示，花蓮公共運輸系統沒辦法像大都市一樣多元，目前搭乘人數較多的還是市區客運，共有9條路線，才規畫99元市區客運無限搭乘方案，另也有結合公路客運和台鐵的方案，用意都是鼓勵縣民多搭乘公共運輸工具，盼提高運量。

他表示，原本目標是7月1日上路，日前也邀集花蓮監理站、客運業者及票證系統廠商，在花蓮轉運站進行公共運輸定期月票票證系統整合檢測，系統端部分已準備好，就等公路總局核定方案，會盡快再將論述說得更清楚，積極向中央爭取，仍希望能在下個月上路。

花蓮 公共運輸 交通部

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