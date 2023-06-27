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大便色像葡萄酒不是大腸癌 竟是血管異常增生惹禍

中央社／ 台北27日電

60多歲許小姐本身有高血壓及糖尿病，因慢性腎病定期洗腎多年，最近1個月間歇性血便，甚至大便色深如葡萄酒，嚇得以為大腸癌，到門診透過大腸鏡檢查才知是血管異常增生造成。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初今天記者會指出，血便是常見症狀，指糞便有血，不管肉眼看見或是檢驗發現，都代表著消化道或肛門口有出血現象。大便顏色不同，出血位置也不同，出血點在上消化道，如胃、小腸等顏色就會偏黑，在大腸等下消化道的血便是深紅色，肛門出血時則呈現鮮紅色。

康本初表示，大多數血便是大腸直腸肛門疾病導致，其中大腸問題需完整大腸鏡檢查才能發現，如最常見憩室出血、門診1/3患者是發炎潰瘍出血，以及危險性高的息肉腫瘤出血，另外也還有發生在許小姐身上的血管異常增生，傷口雖小，但時間一長，出血量不少，血紅素掉到只剩一半。

康本初指出，血管異常增生與年紀有關，較不容易發生在年輕族群身上，隨著年紀增加，大約60歲以上的民眾，黏膜下小血管可能會擴張扭曲，形成微小的動靜脈吻合，倘有慢性腎病會讓血管異常增生提早發生。當出血原因是大腸血管異常增生，最快的治療方式是內視鏡止血。

康本初表示，很多民眾一發現血便，常常會自己嚇自己，認為得到大腸癌，就輕易放棄治療，這是錯誤觀念，有血便問題者倘能儘速接受大腸鏡檢查，大腸的問題便能越早發覺，治療成功的機會越大。另外，國健署也有補助50至74歲民眾每2年做1次糞便潛血檢查，符合資格民眾可定期篩檢。

大腸鏡檢查 大腸癌 醫師

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