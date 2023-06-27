斑馬線上停讓新制30日實施定案 王國材：與行人維持3米

6月30日斑馬線上有人停讓新制定案，交通部長王國材今天上午表示，取締標準維持現在車輛與行人間隔3公尺停讓標準，處罰條例提升將如期30日如期實施，罰鍰從3600元提升到6000元，還有道安講習3小時。

王國材今天上午陪同行政院長陳建仁前往桃園視察國道3號銜接台66線增設系統交流道工程現況，他接受媒體聯訪，被問及斑馬線上有人車輛須停讓喊卡政策新方向，作以上答覆。

王國材表示，這幾天針對車輛不停讓亍人取締標準，經過昨天專家會議討論，他今早跟警政署做最後確認，處罰條例通過的罰鍰標準自6月30日如期實施，包括罰鍰從3600元提升到6000元，道安講習3小時等，就罰鍰標準，專家會議要不要提高做很多討論，大家認為如果維持現在用3公尺的方式，這是自2006年就開始實施的標準，也沒有很多的爭議， 大家覺得取締標準還是維持原來。

他說，執法處罰標準在6月30日提升以外，交通部在交通工程面，在4月分與各地方政府要求做行人專用或早開時相，及人行道退縮等，也會定期在道安記者會做公布，希望中央和地方一起合作努力，確保行人的安全，取締標準維持原來3公尺，罰款提升，車輛禮停行人習慣不會改變。