鳳梨釋迦50家包裝廠來了！台東縣府辦包裝管理說明會

台東縣政府與台東大學，今天辦理鳳梨釋迦包裝廠，清潔包裝流程管理說明會，逾50家包裝廠農民到場，農民坦言「這是一個機會」，趁這次改善爭取產銷履歷農民加入，不僅有機會銷對岸，也符合國內通路商要求，甚至未來可外銷世界各國。

大陸國台辦日前宣布，恢復部分經申請註冊包裝廠與果園，生產的台灣釋迦重銷大陸，農委會主委陳吉仲認為「只開放3家包裝廠、25個供果園鳳梨釋迦恢復輸中」是統戰，台東縣府強調，日前開放都是經台東大學實驗通過示範點，今天辦理包裝廠管理改善輔導說明會。

「沒有統戰問題！」農業處長許家豪表示，雖然全台95%鳳梨釋迦種在台東，但這次開放是台灣市場，外縣市所種植的鳳梨釋迦，只要符合規範也有機會銷售對岸，農委會和對岸過去都指對方「已讀不回」，但再這樣等下去，農民受得了嗎？

許家豪說，這次說明會不僅要求包裝廠改善清潔包裝流程，原有中央防疫檢疫標準、外銷供果規範仍必須繼續做，另也鼓勵包裝場，爭取具產銷履歷果園，或要求交貨農民，加速申請產銷履歷，這不僅可銷售對岸，也符合國內市場通路要求。