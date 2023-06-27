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鳳梨釋迦50家包裝廠來了！台東縣府辦包裝管理說明會

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣政府與台東大學，今天辦理鳳梨釋迦包裝廠，清潔包裝流程管理說明會，台東多數包裝廠都到場參加。記者卜敏正／攝影
台東縣政府與台東大學，今天辦理鳳梨釋迦包裝廠，清潔包裝流程管理說明會，台東多數包裝廠都到場參加。記者卜敏正／攝影

台東縣政府與台東大學，今天辦理鳳梨釋迦包裝廠，清潔包裝流程管理說明會，逾50家包裝廠農民到場，農民坦言「這是一個機會」，趁這次改善爭取產銷履歷農民加入，不僅有機會銷對岸，也符合國內通路商要求，甚至未來可外銷世界各國。

大陸國台辦日前宣布，恢復部分經申請註冊包裝廠與果園，生產的台灣釋迦重銷大陸，農委會主委陳吉仲認為「只開放3家包裝廠、25個供果園鳳梨釋迦恢復輸中」是統戰，台東縣府強調，日前開放都是經台東大學實驗通過示範點，今天辦理包裝廠管理改善輔導說明會。

「沒有統戰問題！」農業處長許家豪表示，雖然全台95%鳳梨釋迦種在台東，但這次開放是台灣市場，外縣市所種植的鳳梨釋迦，只要符合規範也有機會銷售對岸，農委會和對岸過去都指對方「已讀不回」，但再這樣等下去，農民受得了嗎？

許家豪說，這次說明會不僅要求包裝廠改善清潔包裝流程，原有中央防疫檢疫標準、外銷供果規範仍必須繼續做，另也鼓勵包裝場，爭取具產銷履歷果園，或要求交貨農民，加速申請產銷履歷，這不僅可銷售對岸，也符合國內市場通路要求。

台東縣銓益合作社理事主席林志忠表示，釋迦選果、裝袋、包裝流程都必須做好區隔，但過去農民或包裝廠，對於這方面可能不周延、驗出有粉介殼蟲，有了台東大學的指導規範，未來應該可符合銷陸標準，也期許透過這套標準，讓鳳梨釋迦可以外銷更多國家。

台東大學教授李俊霖，說明鳳梨釋迦外銷包裝流程管理改善。記者卜敏正／攝影
台東大學教授李俊霖，說明鳳梨釋迦外銷包裝流程管理改善。記者卜敏正／攝影
台東縣政府與台東大學，今天辦理鳳梨釋迦包裝廠，清潔包裝流程管理說明會，逾50家包裝廠農民到場。記者卜敏正／攝影
台東縣政府與台東大學，今天辦理鳳梨釋迦包裝廠，清潔包裝流程管理說明會，逾50家包裝廠農民到場。記者卜敏正／攝影

鳳梨釋迦 台東 農民

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