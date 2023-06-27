陸輸台食品食器邊境違規本周8項居冠 泰國「水果之后」也上榜

食藥署今公布最新邊境攔截食品、食器，共計20品項，8項來自中國大陸。「糖漬番茄干」1080公斤、「糖漬桃條」990公斤，皆檢出二氧化硫殘留0.89 g/kg超標，「白木耳」3150公斤則驗出克美素0.09 ppm；另泰國的山竹1402.6公斤，也被檢出農藥超標，全數都以退運銷毀。

中國大陸本周違規的8品項，其中4項為食器，由「采宥實業股份有限公司」進口的「木纖維砧板」500個、275公斤，在溶出試驗中高錳酸鉀消耗量為16 ppm超出合格標準的10 ppm以下；「運堤國際有限公司」進口的「茶夾」1000個、13公斤，4%醋酸、20%乙醇溶出試驗結果，蒸發殘渣值148 ppm、347 ppm，雙雙超標30ppm的規範；「超人商行」進口的兩批「麥秸稈菜板」皆為750個、294公斤，溶出試驗蒸發殘渣值為76 ppm，超出標準的30ppm，全數皆退運銷毀。

中國食品部分，由「大江生醫股份有限公司」進口的50公斤「薄荷粉」檢出國內未准用的防腐劑水楊酸0.09 g/kg；「耕園食品有限公司」進口的1080公斤「糖漬番茄干」，檢出二氧化硫0.76 g/kg，990公斤的「糖漬桃條」檢出二氧化硫0.89 g/kg，雙雙超出規範的0.50 g/kg定量極限；「杰昌開發有限公司」進口的3150公斤「白木耳」，檢出殘留農藥克美素0.09 ppm，全數退運銷毀。

食藥署副署長林金富表示，中國大陸出口的木纖維砧板半年內為第3批，茶夾半年內第4批，薄荷粉則為半年第6批，皆調整為20%至50%加強抽批查驗。麥秸稈菜板半年內則有16批，將維持百分之百逐批查驗。白木耳則為半年內第2批，將調整為百分之百逐批查驗。