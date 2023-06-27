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陸輸台食品食器邊境違規本周8項居冠 泰國「水果之后」也上榜

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
泰國出口「山竹(FRESH MANGOSTEEN)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
泰國出口「山竹(FRESH MANGOSTEEN)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新邊境攔截食品、食器，共計20品項，8項來自中國大陸。「糖漬番茄干」1080公斤、「糖漬桃條」990公斤，皆檢出二氧化硫殘留0.89 g/kg超標，「白木耳」3150公斤則驗出克美素0.09 ppm；另泰國的山竹1402.6公斤，也被檢出農藥超標，全數都以退運銷毀。

中國大陸本周違規的8品項，其中4項為食器，由「采宥實業股份有限公司」進口的「木纖維砧板」500個、275公斤，在溶出試驗中高錳酸鉀消耗量為16 ppm超出合格標準的10 ppm以下；「運堤國際有限公司」進口的「茶夾」1000個、13公斤，4%醋酸、20%乙醇溶出試驗結果，蒸發殘渣值148 ppm、347 ppm，雙雙超標30ppm的規範；「超人商行」進口的兩批「麥秸稈菜板」皆為750個、294公斤，溶出試驗蒸發殘渣值為76 ppm，超出標準的30ppm，全數皆退運銷毀。

中國食品部分，由「大江生醫股份有限公司」進口的50公斤「薄荷粉」檢出國內未准用的防腐劑水楊酸0.09 g/kg；「耕園食品有限公司」進口的1080公斤「糖漬番茄干」，檢出二氧化硫0.76 g/kg，990公斤的「糖漬桃條」檢出二氧化硫0.89 g/kg，雙雙超出規範的0.50 g/kg定量極限；「杰昌開發有限公司」進口的3150公斤「白木耳」，檢出殘留農藥克美素0.09 ppm，全數退運銷毀。

食藥署副署長林金富表示，中國大陸出口的木纖維砧板半年內為第3批，茶夾半年內第4批，薄荷粉則為半年第6批，皆調整為20%至50%加強抽批查驗。麥秸稈菜板半年內則有16批，將維持百分之百逐批查驗。白木耳則為半年內第2批，將調整為百分之百逐批查驗。

另外，「水果之后」山竹也檢出殘留農藥賽滅寧0.04 ppm、普硫松0.01 ppm，為「巨加利企業有限公司」進口，共1402.6公斤。林金富表示，本批山竹為半年內首批違規，將依規定退運銷毀，並調整為20%至50%加強抽驗。

中國出口「木纖維砧板(CUTTING BOARD)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國出口「木纖維砧板(CUTTING BOARD)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國出口「糖漬桃條(PRESERVED PEACH)」檢出漂白劑含量不符規定。圖／食藥署提供
中國出口「糖漬桃條(PRESERVED PEACH)」檢出漂白劑含量不符規定。圖／食藥署提供
中國出口「白木耳(DRIED WHITE FUNGUS)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國出口「白木耳(DRIED WHITE FUNGUS)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國出口「糖漬番茄干(PRESERVED TOMATO)」檢出漂白劑含量不符規定。圖／食藥署提供
中國出口「糖漬番茄干(PRESERVED TOMATO)」檢出漂白劑含量不符規定。圖／食藥署提供
中國出口「薄荷粉(PEPPERMINT EXTRACT)」檢出防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供
中國出口「薄荷粉(PEPPERMINT EXTRACT)」檢出防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供

超標 食藥署

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