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黃牛法上路檢舉上百件 小心只加幾百元卻要付上萬罰鍰

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
黃牛條款中黃牛行為的處罰。圖／文化部提供
黃牛條款中黃牛行為的處罰。圖／文化部提供

文化創意產業發展法修法於6月2日生效，文化部同日在官網開放檢舉黃牛專區，至今湧入上百件檢舉案件。經檢視案例後，文化部今日發布新聞稿強調，超過票面金額或定價販售票券，包含綁物販售、以物換票，只要有獲利都是黃牛，罰鍰以「票面價格」或「定價」的10倍起跳，且按票券張數計算，每一張都要罰；同時，許多買賣情形是屬賣家手上根本沒有票券的惡意「詐騙」行為。文化部也呼籲，唯有「不購買非官方認證管道的票券」，才是真正遏止「黃牛」或「詐騙」的最根本辦法。

依文化創意產業發展法第10條之1，亦即所謂「黃牛條款」規定，只要加價轉售，將處以票面金額或定價10-50倍罰鍰。舉例來說，若某場演唱會搖滾區定價6000元，只要有加價出售，每張票就至少要被罰6萬（6000元x10倍），累犯或加價更多則最高有可能每張票被罰30萬（6000元x50倍）。以目前檢舉案件計算，罰鍰總金額已高達千萬元以上，其中有為數不少的案件屬於「只加幾百元卻要付出上萬元罰鍰」的情況。

此外，目前網路上大量流竄的售票訊息，其中有很多惡質的賣家實際上手中並沒有票券，卻張貼賣票訊息，讓歌迷付了錢卻拿不到票，常見的詐騙模式包含無法秀出票券確實編號、號稱內部員工可取得票券、用高於市場價格甚至天價賣票、拒絕提供票券確實資訊，以及一次列出多場次且數量多的售票資訊等情形。文化部特別提醒，只要不是從官方認證的管道買票都有可能是詐騙，歌迷朋友千萬不要受騙上當。

文化部進一步指出，不管是「黃牛」或「詐騙」，都是犯法的行為，文化部已與內政部警政署、地方主管機關及警察單位充分合作及分工。在黃牛部分，可向主管機關或透過檢舉專區檢舉，檢舉加價轉售者，獎金以裁處罰鍰的20%核發，最高以10萬元為上限；檢舉掃票，將於案件移送後核發10萬元獎金。而若是遇到疑似詐騙行為者，則請蒐集相關事證向警察機關報案。

文化部強調，對於黃牛的懲罰，絕對不會輕放，除持續接受檢舉，也將透過網路巡檢及地方政府查緝取締，不斷追蹤各種不法情況。文化部再次鄭重呼籲所有民眾，切勿以身試法，也請所有歌迷朋友「不要成為黃牛或詐騙的幫兇」，以正確的購票方式，才能真正展現支持喜愛的歌手。

●檢舉黃牛專區：https://noscalper.moc.gov.tw/

文化部也呼籲，唯有「不購買非官方認證管道的票券」，才是真正遏止「黃牛」或「詐騙」的最根本辦法。圖／文化部提供
文化部也呼籲，唯有「不購買非官方認證管道的票券」，才是真正遏止「黃牛」或「詐騙」的最根本辦法。圖／文化部提供

黃牛 文化部 詐騙

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