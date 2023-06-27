私帶加熱菸入境慘遭罰5萬！國健署：加熱菸代購、自用都違法

暑假旅遊旺季，民眾私帶加熱菸返台遭罰5萬元！小明（化名）今年4月自國外旅遊搭機回國，其隨身行李內攜帶加熱菸菸草柱1條，通過海關時被攔查發現、依法扣押，移請當地衛生局查辦，經小明向當地衛生局陳述意見後，判定違規行為屬實，依「菸害防制法」第15條第1項第3款及第26條2項規定，裁處新台幣5萬元罰鍰。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，菸害防制法今年3月22日修正施行，加熱菸需經過「健康風險評估審查」才合法，目前並未有任何一款加熱菸通過審查，因此民眾禁止攜帶進入國內，各海關對進口郵包、快遞貨物及旅客託運行李已嚴格執行檢查，並對入境旅客隨身行李加強攔查。

截至今年6月14日止，經海關移請衛生局查處旅客違反攜入加熱菸案件共69件，其中68件進入行政調查程序中、1件完成裁處，開出罰鍰5萬元。國健署亦函請交通部觀光局、財政部關務署以及各旅行觀光協會協助加強宣導，請旅客勿在國外購買加熱菸攜帶入境，以免違法受罰。

菸害防制法規定，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用未經審查的指定菸品及組合元件（加熱菸），違者最高可處5千萬元罰緩，旅客攜帶加熱菸入境處5萬元至500萬元罰鍰，使用者處2千元至1萬元罰鍰。國健署長吳昭軍呼籲，民眾出國旅遊應注意菸害防制法規定，勿因自用、幫親朋好友代購或跑單幫而攜帶加熱菸入境，以免違法受罰。

國健署指出，任何菸品（包括加熱菸）對健康都有危害，別相信業者宣稱能減害的產品等行銷手法。戒菸找專業，全國近3,500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）提供戒菸服務，且戒菸藥品免收部分負擔；亦可利用免付費戒菸專線0800-636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢，透過專業的協助，讓自身戒菸成功，找回自己與家人的健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康