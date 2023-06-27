快訊

安卓手機哭哭…ICOCA可加入蘋果iPhone了！還有「加值1優勢」大贏Suica、PASMO卡

美傳奇飛行員克服致命燒傷 勇返天空開地表最快「黑鳥戰機」

台南經發局前局長涉貪接受性招待 陳凱凌認罪力拚具保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

私帶加熱菸入境慘遭罰5萬！國健署：加熱菸代購、自用都違法

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

暑假旅遊旺季，民眾私帶加熱菸返台遭罰5萬元！小明（化名）今年4月自國外旅遊搭機回國，其隨身行李內攜帶加熱菸菸草柱1條，通過海關時被攔查發現、依法扣押，移請當地衛生局查辦，經小明向當地衛生局陳述意見後，判定違規行為屬實，依「菸害防制法」第15條第1項第3款及第26條2項規定，裁處新台幣5萬元罰鍰。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，菸害防制法今年3月22日修正施行，加熱菸需經過「健康風險評估審查」才合法，目前並未有任何一款加熱菸通過審查，因此民眾禁止攜帶進入國內，各海關對進口郵包、快遞貨物及旅客託運行李已嚴格執行檢查，並對入境旅客隨身行李加強攔查。

截至今年6月14日止，經海關移請衛生局查處旅客違反攜入加熱菸案件共69件，其中68件進入行政調查程序中、1件完成裁處，開出罰鍰5萬元。國健署亦函請交通部觀光局、財政部關務署以及各旅行觀光協會協助加強宣導，請旅客勿在國外購買加熱菸攜帶入境，以免違法受罰。

菸害防制法規定，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用未經審查的指定菸品及組合元件（加熱菸），違者最高可處5千萬元罰緩，旅客攜帶加熱菸入境處5萬元至500萬元罰鍰，使用者處2千元至1萬元罰鍰。國健署長吳昭軍呼籲，民眾出國旅遊應注意菸害防制法規定，勿因自用、幫親朋好友代購或跑單幫而攜帶加熱菸入境，以免違法受罰。

國健署指出，任何菸品（包括加熱菸）對健康都有危害，別相信業者宣稱能減害的產品等行銷手法。戒菸找專業，全國近3,500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）提供戒菸服務，且戒菸藥品免收部分負擔；亦可利用免付費戒菸專線0800-636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢，透過專業的協助，讓自身戒菸成功，找回自己與家人的健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 衛生局

延伸閱讀

赴日旅遊領隊狂推加熱菸！教團員「用髒衣服包不會被海關查」

獨／代孕法專家會議邀婦幼團體獨漏同志代表 國健署：邀請專家為主

海關要他不准丟！帶15顆粽子入境新加坡 馬國男被攔後「邊吃邊分」

美要求加熱菸商定期交報告 民團籲：國健署應比照辦理

相關新聞

陸輸台食品食器邊境違規本周8項居冠 泰國「水果之后」也上榜

食藥署今公布最新邊境攔截食品、食器，共計20品項，8項來自中國大陸。「糖漬番茄干」1080公斤、「糖漬桃條」990公斤，...

旅遊達人哈佛假學歷？雄獅：將嚴查是否有不誠信行為

知名旅遊部落客高睿騰，去年6月創立奢華旅遊品牌Le Orano，提供環遊世界、私人飛機等高端服務，每趟行程要價台幣百萬；...

停讓行人回歸現行3公尺須標準 交長曝拍板原因

為甩行人地獄惡名，道路交通管理處罰條例修法6月30日上路，加重未停讓行人罰則。警政署日前公布「不論行人遠近駕駛須停讓」為...

黃牛法上路檢舉上百件 小心只加幾百元卻要付上萬罰鍰

文化創意產業發展法修法於6月2日生效，文化部同日在官網開放檢舉黃牛專區，至今湧入上百件檢舉案件。經檢視案例後，文化部今日...

辦公室35度 鄭明典：抱歉 不開冷氣不行

氣象局局長鄭明典上午7點多在臉書指出，他剛進辦公室，發現辦公室溫度達35度，不開冷氣不行。

彭啟明：午後雷陣雨如同游擊隊一樣神出鬼沒 能避就避

台南市市區昨天傍晚降下大雨，雷擊加閃電，造成新化、左鎮區約有1225戶無預警停電，影響1個多小時，國家災害防救科技中心也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦