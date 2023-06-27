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單身也能撒狗糧！民企捐6147公斤飼料造福2.8萬毛小孩
公益不分產業，動保團體台灣動物緊急救援小組與情趣夢天堂合作，推出「單身也能撒狗糧、尻尻也能救浪浪」關懷弱勢流浪貓狗行動，共募集6147公斤的貓狗飼料，6月底陸續分送至全台灣超過190處弱勢流浪貓狗收容園區，溫飽超過2.8萬隻毛小孩。
情趣夢天堂活動行銷企劃陳彥竹指出，雖然成人用品產業看似與流浪動物議題毫無關聯，但公司長久以來關注社會議題，並希望投入公益，善盡社會責任，因此特別與「台灣動物緊急救援小組」合作，希望關懷社會弱勢的毛小孩。
陳彥竹表示，「單身也能撒狗糧、尻尻也能救浪浪」活動從五月開始進行，期間消費滿1000元，情趣夢天堂就捐出1公斤的貓狗飼料。活動推出後獲得廣大回響，共募集6147公斤的貓狗飼料，已全數捐贈台灣動物緊急救援小組。活動希望喚起大家對全台各地貓狗園區缺糧議題的關注，拋磚引玉吸引更多企業投入公益。
台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，救援小組很感謝情趣夢天堂加入幫助弱勢貓狗園區行動，也證明「公益是不分產業的」。救援小組多年來曾經合作的企業有寵物賣場、便利商店、電信公司、二手衣平台、太陽能光電產業等。
倪京台表示，台灣動物緊急救援小組長期以來營救傷病流浪貓狗，給予醫療及安置，節育後幫助浪浪尋找溫暖新家。15年前成立「台灣貓狗聯合勸募平台」任務編組，專門幫助全台弱勢的私人貓狗收容園區，至今捐出的飼料已超過880萬公斤、逾3億元。近年來平台也投入弱勢貓狗園區的環境優化工作，已支出超過2千萬元。
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