山友注意！鳶嘴山登山口不要違停 警將取締違規車輛
大雪山國家森林遊樂區為中部避暑及賞鳥勝地，暑假期間及例假日常湧入人車，和平警分局將針對和平區橫嶺山隧道口兩端及鳶嘴山登山口附近路段，加強疏導及取締違規停車，另於大棟派出所前設立電子告示牌公告，大雪山森林遊樂區人車屆滿時，呼籲遊客及早變更遊程。
和平警分局指出，炎夏上山避暑或登山，但和平區中專一線（雪山路）道路彎曲、路幅狹窄，停車空間有限，容易造成交通壅塞，除影響車流順暢外，更可能發生交通事故，近期將針對違規停車，派員加強疏導及違規勸導取締，以維用路安全。
另，容易形成交通瓶頸的橫嶺山隧道口兩端及鳶嘴山登山口附近路段，警方也將加強疏導及取締違規停車，維持交通順暢。
遊客進入大雪山森林遊樂區人車屆滿時，將通報警察廣播電台發布消息，並於和平警分局大棟派出所前設立電子告示牌公告，呼籲遊客提早變更遊程。
大雪山國家森林遊樂區位於海拔1800公尺至2996公尺高山，天氣變化大，警方提醒，遊客入山前請加滿油，檢查車況，查詢相關入園資訊；另山區道路狹小彎曲，且傍晚易起濃霧，請駕駛人遵守交通規則，開啟大燈減速慢行，確保行車安全。
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