旅遊達人哈佛假學歷？雄獅：將嚴查是否有不誠信行為

知名旅遊部落客高睿騰，去年6月創立奢華旅遊品牌Le Orano，提供環遊世界、私人飛機等高端服務，每趟行程要價台幣百萬；其個人部落格、臉書皆是各種頂級旅遊體驗，合作對象泛及信用卡公司高端黑卡、珠寶精品、航空及旅遊業者，甚至自稱曾於2018年9月受到當時美國總統川普邀請訪問白宮。今被踢爆其謊報學歷、自抬身價，引起旅遊業界、粉絲群一片譁然。

與其合作百萬遊程的雄獅旅遊表示，Le Orano為雄獅旅遊全球眾多供應商之一，本公司將嚴格審查往來交易對象之合法性及是否涉有不誠信行為，遵守誠信經營原則，避免與涉有不誠信行為者進行交易。言下之意，若查證屬實，應會中止合作。記者聯繫高睿騰查證是否屬實，但直至截稿前未獲回應。

據鏡週刊報導，高睿騰及友人Edward Y. Lee目前均無回應。其成立的Le Orano，申請入會者須有美金百萬元（約新台幣3,000萬元）以上資產，門檻極高，被視為業界的天花板。

消息來自鏡週刊接獲讀者爆料，高睿騰與Edward Y. Lee也在臉書共同創立「台灣常旅客計劃論壇」，總計吸引超過3萬名會員加入，李男自稱哈佛大學校友暨博士生，除了公開他與高的多張合照，還與高一搭一唱、互相吹捧。據她調查，該校從2000年至今，完全沒有名為Edward Y. Lee的畢業生。

鏡週刊接獲爆料指出，高睿騰的美國榮譽博士學位，是用美金149元（約新台幣4,500元）買來的。爆料者表示，高睿騰在其Linkedin帳號，註明2018年5月獲得美國洛杉磯LADC Institute授予榮譽博士學位，但該單位並非教育機構，無法上課，西班牙文官網則明確指出，「任何人都可以用美金149元的小額捐款，獲得榮譽博士證書，不用實體上課，也不必上網路課程。」