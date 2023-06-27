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TPASS通勤月票7月1日上路 苗栗往返新竹要等一等

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
TPASS行政院通勤月票三大生活圈7月1日上路，台鐵苗栗車站專用通道已經完成建置。記者范榮達／攝影
TPASS行政院通勤月票三大生活圈7月1日上路，台鐵苗栗車站專用通道已經完成建置。記者范榮達／攝影

苗栗縣頭份市、竹南鎮等苗北鄉鎮市，生活圈接近新竹，但新竹縣市並未列入「TPASS行政院通勤月票」7月1日第一階段上路的範圍，苗栗縣包括敬老愛心卡6萬多持卡人，無法利用往返新竹、苗栗。

TPASS行政院通勤月票三大生活圈7月1日上路，苗栗縣加入的中彰投苗生活圈通勤月票999元方案，與新竹縣市有關的通勤月票加值方案，行政院還沒有審查通過，因此並未列入，也衝擊苗栗縣使用。

縣府指出，苑裡鎮、卓蘭鎮等苗南地區，生活圈接近台中市，中彰投苗通勤月票應該可以派上用場，可搭乘市區客運、台中捷運、公共自行車、公路客運、台灣鐵路局。

副縣長鄧桂菊表示，中彰投苗通勤月票對苗栗縣通勤族上下班、上下課，或觀光旅遊的人都是一大福音，例如搭乘台鐵從台中到苗栗來回一個月要2、3000元，通勤月票能節省不少交通費用。

不過，新竹縣市未列入通勤月票第一階段範圍，頭份、竹南苗北地區就很尷尬，縣府指出，不僅通勤月票沒辦法使用，連帶影響苗栗縣敬老愛心卡，必須等到新竹縣市通勤月票開通。

敬老愛心卡持卡6萬0456人，1個月點數700元，現行可以搭乘苗栗、新竹、金牌、巨業、豐原客運，7月1日三大生活圈通月票啟用後，增加台灣鐵路局列車，單趟最高補助50點，但必須走TPASS專用通道，僅能搭乘區間車、區間快車、莒光號，及PP推拉式自強號。

縣府並提醒敬老愛心卡─社學卡因非屬老人福利法，及身心障礙者權益保障法半價優惠對象，因此沒納入TPASS通勤月票縣市福利卡適用對象，請118名持卡人注意。

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