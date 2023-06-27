阿里山夏季銀河寶藏 7梯次即日起報名囉

林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會攜手，2023年7至9月將推出阿里山「夏季銀河寶藏」，共7梯次兩天一夜的天文生態體驗營，即日起報名，費用每人2800元，名額有限，活動簡章與報名詳情請洽嘉義市天文協會。

阿里山國家森林遊樂區位於海拔2300公尺左右，夏天白天溫度約為15度，天氣涼爽宜人，在夏季的晚上，還會出現璀璨的銀河，兩天一夜的體驗營有豐富的生態導覽解說及天文觀星遊程，內容精彩多元，適合親子參與。

阿里山國家森林遊樂區的小笠原山觀景平台具有360度環景視野，無都市光害，天氣良好時，肉眼就可以看到橫掛在天空中銀白色雲霧狀的銀河，還可以將漫天銀河當背景，與星星一起合照留影。

嘉林管處指出，阿里山天文生態體驗之旅，有專業講師講解天文知識，提供專業儀器解說星座故事，由嘉林管處在地導覽解說員，帶領遊客認識遊樂區內豐富的生態奧秘、林業開發歷史及居民生活故事等內容。

專業天文老師帶領大家認識季節常見星座、星座故事傳說、園區內自然生態體驗、夜間觀星、賞日出、搭乘小火車等，更增加乘坐園區內電動遊園車的接駁次數，從國小3年級以上到銀髮族都可輕鬆參與。