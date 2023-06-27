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阿里山夏季銀河寶藏 7梯次即日起報名囉

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
參與夏季銀河寶藏者，可與璀璨銀河星空一起合照留影。圖／嘉林管處提供
參與夏季銀河寶藏者，可與璀璨銀河星空一起合照留影。圖／嘉林管處提供

林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會攜手，2023年7至9月將推出阿里山「夏季銀河寶藏」，共7梯次兩天一夜的天文生態體驗營，即日起報名，費用每人2800元，名額有限，活動簡章與報名詳情請洽嘉義市天文協會。

阿里山國家森林遊樂區位於海拔2300公尺左右，夏天白天溫度約為15度，天氣涼爽宜人，在夏季的晚上，還會出現璀璨的銀河，兩天一夜的體驗營有豐富的生態導覽解說及天文觀星遊程，內容精彩多元，適合親子參與。

阿里山國家森林遊樂區的小笠原山觀景平台具有360度環景視野，無都市光害，天氣良好時，肉眼就可以看到橫掛在天空中銀白色雲霧狀的銀河，還可以將漫天銀河當背景，與星星一起合照留影。

嘉林管處指出，阿里山天文生態體驗之旅，有專業講師講解天文知識，提供專業儀器解說星座故事，由嘉林管處在地導覽解說員，帶領遊客認識遊樂區內豐富的生態奧秘、林業開發歷史及居民生活故事等內容。

專業天文老師帶領大家認識季節常見星座、星座故事傳說、園區內自然生態體驗、夜間觀星、賞日出、搭乘小火車等，更增加乘坐園區內電動遊園車的接駁次數，從國小3年級以上到銀髮族都可輕鬆參與。

夏季銀河寶藏天文生態之旅即日起報名，共有7梯次，分別是7月20至21日、8月11至12、17至18日、18至19日、9月9至10、16至17、23至24日。活動費用每人2800元，活動諮詢可至報名網站留言板留言，或洽詢嘉義市天文協會王小姐。

嘉義林管處與嘉義市天文協會將於7至9月舉辦阿里山「夏季銀河寶藏」天文生態體驗營，帶領民眾觀看夏季銀河。圖／黃源明提供
嘉義林管處與嘉義市天文協會將於7至9月舉辦阿里山「夏季銀河寶藏」天文生態體驗營，帶領民眾觀看夏季銀河。圖／黃源明提供
天文生態體驗營由受過培訓及天文協會認證的專業講師現場解說天文知識與星座故事。圖／嘉林管處提供
天文生態體驗營由受過培訓及天文協會認證的專業講師現場解說天文知識與星座故事。圖／嘉林管處提供

阿里山 嘉義 星座

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