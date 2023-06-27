聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿里山夏季銀河寶藏 7梯次即日起報名囉
林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會攜手，2023年7至9月將推出阿里山「夏季銀河寶藏」，共7梯次兩天一夜的天文生態體驗營，即日起報名，費用每人2800元，名額有限，活動簡章與報名詳情請洽嘉義市天文協會。
阿里山國家森林遊樂區位於海拔2300公尺左右，夏天白天溫度約為15度，天氣涼爽宜人，在夏季的晚上，還會出現璀璨的銀河，兩天一夜的體驗營有豐富的生態導覽解說及天文觀星遊程，內容精彩多元，適合親子參與。
阿里山國家森林遊樂區的小笠原山觀景平台具有360度環景視野，無都市光害，天氣良好時，肉眼就可以看到橫掛在天空中銀白色雲霧狀的銀河，還可以將漫天銀河當背景，與星星一起合照留影。
嘉林管處指出，阿里山天文生態體驗之旅，有專業講師講解天文知識，提供專業儀器解說星座故事，由嘉林管處在地導覽解說員，帶領遊客認識遊樂區內豐富的生態奧秘、林業開發歷史及居民生活故事等內容。
專業天文老師帶領大家認識季節常見星座、星座故事傳說、園區內自然生態體驗、夜間觀星、賞日出、搭乘小火車等，更增加乘坐園區內電動遊園車的接駁次數，從國小3年級以上到銀髮族都可輕鬆參與。
夏季銀河寶藏天文生態之旅即日起報名，共有7梯次，分別是7月20至21日、8月11至12、17至18日、18至19日、9月9至10、16至17、23至24日。活動費用每人2800元，活動諮詢可至報名網站留言板留言，或洽詢嘉義市天文協會王小姐。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言