超省荷包！台南TPASS月票399、南高屏999方案提前預購
台南市長黃偉哲今天宣布公共運輸月票「台南境內公車+火車無限搭399」及「南高屏運輸走透透999」方案提前開放預購，聯手高、屏使用MeNGo平台，即日起開放預購，7月1日正式啟用。
黃偉哲表示，配合行政院「促進公共運輸使用方案」，台南市是全國第一個依照完成TPASS行政院通勤月票製卡的縣市，更率先在5月31日台南、新營火車站服務處開賣台南TPASS卡片，也陸續新增轉運站、客運業者場站及區公所共46處通路販賣空卡，目前台南TPASS卡片已熱銷上看5000張。
黃偉哲指出，5月底已上路的「台南境內公車299方案」，因為看到民眾熱切期待，原訂7月份才上線台鐵方案，即日起特別提前開放「台南境內公車+火車無限搭399」及「南高屏運輸走透透999」等2個含台鐵的方案可開始預購，通勤族不必再「敲碗」，可趕緊手刀搶購。
交通局長王銘德指出，無論299、399、999方案都須使用台南TPASS卡片，還沒買到TPASS空卡的民眾請趕緊到上述46處通路買卡，並在MeNGo平台登入會員、完成綁卡後，即可挑選適當的月票方案。
王銘德說，已有卡片的旅客，則可直接上MeNGo平台App或網站選購399或999方案，即使現在已有購買299方案的民眾，也可在期滿後上網改買其他方案，不必再重新購卡，另請記得399、999方案須在7月1日起才能正式啟用搭乘。
除了直接在平台操作購買方案、綁定卡片外，台鐵也同步開放台南境內各站（拔林站除外）窗口預購399、999等含台鐵的月票方案，另新營、台南2火車站的月票服務台也持續提供現場購卡、購買方案服務。
王銘德強調，TPASS購卡由民眾先預付100元，在MeNGo網站或APP完成記名綁定，第一次乘車前，先到7-11超商ibon過卡開通，就可獲得購卡費用100元的回饋。
台南市公共運輸處表示，為方便服務民眾諮詢，月票銷售初期，服務據點皆有駐點服務人員協助會員申辦及綁卡諮詢，而民眾持月票搭乘若因非人為因素造成溢扣款等異常狀況，也不必擔心，請撥打客服專線4498399（手機撥打請加02），將由專人查明卡片交易紀錄確認後辦理退款。
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