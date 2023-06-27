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停讓行人回歸現行3公尺須標準 交長曝拍板原因

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
警政署日前公布「不論行人遠近駕駛須停讓」為執法原則，遭批矯枉過正，交通部緊急喊停。記者黃義書／攝影
警政署日前公布「不論行人遠近駕駛須停讓」為執法原則，遭批矯枉過正，交通部緊急喊停。記者黃義書／攝影

為甩行人地獄惡名，道路交通管理處罰條例修法6月30日上路，加重未停讓行人罰則。警政署日前公布「不論行人遠近駕駛須停讓」為執法原則，遭批矯枉過正，交通部昨重新討論，決議維持車輛與行人間隔約3公尺須停讓。交通部長王國材今表示，現行執法取締標準下，已看到駕駛人停讓行人觀念提升，在提高處罰標準後，應更足以發揮執法效果。

王國材指出，經由昨天專家會議討論，現行執法取締標準下，進行強力執法後，已看到駕駛人停讓行人觀念的提升。在6月30日將實施新修正處罰，在提高處罰標準後，應更足以發揮執法效果，經與警政署討論，維持現行取締標準。

王國材表示，交通部仍會持續推動「行人穿越道路安全」相關工作，定期公布各縣市政府在行穿線退縮、行人專用或早開時相執行情形。中央與地方一起努力，確保行人安全權利。

立法院4月三讀修正通過《道路交通管理處罰條例》部分條文，車輛未暫停讓行人優先通行罰鍰從3600元提高至6000元，違規記點3點，還要接受3小時道安講習。配合新法6月30日上路實施，警政署6月21日公布配合執法原則，行人只要踏上斑馬線，不論遠近都須停讓，標準一出引發反彈，交通部長王國材隔天緊急喊卡，26日與警政署重新研議。

交通部長 王國材

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