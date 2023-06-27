護理師10年守護 公婆安詳辭世家屬捐10張減壓床謝恩
台中慈濟醫院的居家安寧護理師卓彩琳，10年來照護到同家庭的兩位長輩，家屬曹麗淑深感護理師辛苦又細心，與其他家屬共捐10張減壓床，讓安寧患者與護理人員在照顧上更加舒適。
家屬曹麗淑說，公公是肺癌骨轉移的病人，申請台中慈濟醫院居家安寧後，由護理師卓彩琳到府服務，一回公公排便不順，她親自到家從灌腸、挖糞便協助公公解出積累了近半個月糞便，近重1公斤，輕柔又尊重長輩的舉止，婆婆也感動說，「怎麼有一位護理師可以做到這樣子」。
後來不幸婆婆發現罹患子宮內膜癌末期，也指定請卓彩琳來護理，由她持續做安寧居家護理，直到症狀明顯才住進病房接受安寧緩和治療，臨終前也能回家安息。
曹回憶說，婆婆回家後精神狀態很好，一些想見面的親朋好友都能見到面，連遺照、衣服都是婆婆自己挑選；10年兩位長輩接受居家安寧，全家人都很感謝。
曹麗淑與家人將感恩為實際行動，捐贈6床護理專用「減壓床墊」，加上其他家屬的捐贈，募集到10床，讓病房的病人都能夠受惠。卓彩琳感恩地說，10年間，前後照顧兩位病人，家屬的回饋其實就是對我們信任與肯定。
護理長黃美玲表示，「減壓床」是照顧末期病人的最佳利器，讓病人睡在壓力較平均的床墊會更舒適，也能讓長期臥床病人減少褥瘡。
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