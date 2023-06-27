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嬰幼兒咳嗽發燒不止 「人類間質肺炎病毒」來襲

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院兒科部醫師吳秉昇看診示意照。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院兒科部醫師吳秉昇看診示意照。圖／台北慈濟醫院提供

新冠疫情漸趨緩，但其他可怕病毒仍持續傳播，近期有幼童因感染而持續咳嗽發燒，經檢查還發現左肺出現嚴重肺炎，原來是「人類間質肺炎病毒」。台北慈濟醫院兒科部醫師吳秉昇提醒，戴口罩、勤洗手還是預防最直接方式，若發現幼童異狀應及時就醫，避免惡化。

3歲的庭庭日前因咳嗽、流鼻水且持續高燒2天的症狀而送急診，返家觀察6天後仍舊嚴重，甚至有嘔吐、腹痛等情。吳秉昇發現庭庭左肺出現嚴重肺炎，經核酸檢測為「人類間質肺炎病毒」。

抽血檢查顯示白血球數值及發炎指數都破表，因此安排尿液肺炎鏈球菌抗原檢測發現庭庭還合併肺炎鏈球菌感染，收治入院。經5天的抗生素點滴治療後，庭庭數值恢復穩定，肺炎情況改善，平安出院。

吳秉昇指出，嬰幼兒身體免疫力尚未成熟，3歲以下幼童最容易感染的呼吸道病毒，除常見的呼吸道融合病毒與流感病毒外，人類間質肺炎病毒也是其中之一，主要透過飛沫及接觸傳染途徑散佈，常見的臨床症狀包括咳嗽、發燒與呼吸急促，有些個案可能發展成細支氣管炎、哮吼、熱痙攣、肺炎及腦炎等嚴重疾病；具有氣喘、肺部疾病史與免疫系統較弱者容易使其症狀更加嚴重。

吳秉昇表示，該病毒目前尚無抗病毒藥物或疫苗可治療或預防，主要以支持性療法為主。若是人類間質肺炎病毒合併肺炎鏈球菌等細菌感染時，則需要使用盤尼西林或第三代頭孢子素類抗生素治療。如果兒童除了呼吸道病毒感染之外，還合併肺炎鏈球菌或金色葡萄球菌等細菌感染肺部，症狀將會嚴重許多，甚至可能會出現氣胸、廔管以及肋膜積膿等嚴重併發症，不可輕忽。

戴口罩、勤洗手且注意環境清消仍是病毒預防最直接且重要的方式，家長若發現孩童出現相關症狀，應及時就醫診治，避免病情持續惡化。

3歲的庭庭胸部X光檢查顯示，左下肺部出現嚴重大葉性性肺炎。圖／台北慈濟醫院提供
3歲的庭庭胸部X光檢查顯示，左下肺部出現嚴重大葉性性肺炎。圖／台北慈濟醫院提供

肺炎 咳嗽 口罩

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