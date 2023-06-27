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辦公室35度 鄭明典：抱歉 不開冷氣不行

聯合報／ 記者彭宣雅╱台北即時報導
氣象局局長鄭明典上午7點多在臉書指出，他剛進辦公室，發現辦公室溫度達35度，不開冷氣不行。取自鄭明典臉書
氣象局局長鄭明典上午7點多在臉書指出，他剛進辦公室，發現辦公室溫度達35度，不開冷氣不行。取自鄭明典臉書

氣象局局長鄭明典上午7點多在臉書指出，他剛進辦公室，發現辦公室溫度達35度，不開冷氣不行。

鄭明典指出，辦公室是老建築，玻璃帷幕的大問題，就是辦公室變成一個大溫室！他說：「真抱歉，不開冷氣不行。」

本周仍是高溫炎熱天氣，氣象局指出，環境以東南風為主，各地為多雲到晴，迎風面的花東地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後天氣不穩定，西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。各地高溫約31到35度，其中雲嘉南、高屏、台北市及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動應注意防曬，並多補充水分。

氣象局稍早也針對台北等7縣市發黃色及橙色燈號。氣象局說，天氣高溫炎熱，今日中午前後雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市地區、嘉義市地區、嘉義縣地區、花蓮縣地區為黃色燈號。

氣象局建議民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫 氣象局

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