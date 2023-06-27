高溫炎熱 吳德榮：未來一周慎防午後大雷雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，未來一周台灣在太平洋高壓邊緣，大氣不穩定，午後皆有對流發展，要慎防午後大雷雨。

吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，未來一周(27至7月3日)台灣皆在太平洋高壓邊緣，大氣不穩定，逐日午後皆有對流發展；低層的東南風、偏南風或西南風，以及其伴隨的水氣，大致決定對流的強度、有利發展的位置；但由於科技極限，「對流胞」可以被確切預報的時間，不過1個小時，午後皆應注意天色變化及氣象局特報。

他指出，最新模式模擬顯示，今日至周四台灣附近盛行東南風，迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後亦有局部短暫雷陣雨的機率，有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。

各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。今日各地區平地氣溫：北部22至36度，中部22至37度，南部23至37度，東部22至37度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五至下周一台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣增多、更不穩定。迎風面花、東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，受影響的範圍擴大，應注意局部性大雷雨發生；各地仍高溫炎熱。