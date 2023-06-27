讓銀合歡萬劫不復 台泥幫助政府把外來種變生質能

銀合歡是難纏的外來種，早被聯合國生物多樣性峰會COP15列為關注的重點項目之一，也是世界百大危害外來種，已嚴重衝擊台灣生態與生物多樣性。如今政府和台泥聯手，利用先進水泥窯的處理技術，讓銀合歡從討人厭的強勢外來樹種，變成有利於減碳的生質能，此舉也能讓銀合歡無法藉由種子萌發繁殖，真正做到「萬劫不復」。

花蓮林管處、水利署第九河川局與台泥共同簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備忘錄」，將花蓮地區銀合歡移除後的廢木料，以台泥先進的水泥窯協同處理技術Co-processing資源化再利用，成為生質能。簽署儀式由花蓮林管處處長黃群策、水利署第九河川局局長王國樑及台泥和平分公司廠長魏家珮共同出席，透過中央、地方主管機關攜手企業的跨域合作模式，期能解除環境危機、保護原有生態及推動循環經濟，達到三贏。

花蓮林管處處長黃群策表示，自2021年起，林管處開始在水利署第九河川局轄管的木瓜溪華隆護岸高灘地，執行「外來入侵植物移除暨生態植被復育計畫」，將占據高灘地的銀合歡每年分批清除，並進行原生樹種造林計畫。但由於銀合歡種子繁殖力強，為避免剷除後銀合歡枯木中的種子再萌發，目前僅能採取破碎後堆置的方式處理，又產生堆置的新問題。

他說，這次主動與台泥合作，就是希望將剷除的銀合歡木材，不用找空間推置管理，經水泥窯處理後轉化為生質能，不僅解決銀合歡種子再萌發的問題、降低移除成本，同時讓銀合歡成為循環資源。

水利署九河局局長王國樑也表示，目前持續與花蓮林管處合作，分區分階段逐步清除銀合歡，以人為介入加速台灣原生植物復育，並由台泥接手資源再利用，讓外來種移除計畫，再創循環經濟新價值。