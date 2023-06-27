柏林愛樂12把大提琴加上鍋子 張正傑挑戰台灣民謠專輯

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
邀請「柏林愛樂12把大提琴」來台的大提琴家張正傑宣布，為回饋台灣樂迷的盛情，「柏林愛樂12把大提琴」同步發行「台灣民謠專輯」紀念CD，選錄天黑黑、雨夜花、丟丟銅等組曲，張正傑親赴柏林見證這場世紀錄音。圖／弦外之音提供
邀請「柏林愛樂12把大提琴」來台的大提琴家張正傑宣布，為回饋台灣樂迷的盛情，「柏林愛樂12把大提琴」同步發行「台灣民謠專輯」紀念CD，選錄天黑黑、雨夜花、丟丟銅等組曲，張正傑親赴柏林見證這場世紀錄音。圖／弦外之音提供

暌違五年，「柏林愛樂12把大提琴」再度訪台，三場音樂會銷售一空。邀請「柏林愛樂12把大提琴」來台的大提琴家張正傑宣布，為回饋台灣樂迷的盛情，「柏林愛樂12把大提琴」同步發行「台灣民謠專輯」紀念CD，選錄天黑黑、雨夜花、丟丟銅等組曲，是這次訪台音樂會給台灣樂迷最珍貴的獻禮。有趣的是，在柏林愛樂廳錄製「天黑黑」時需要的敲擊音，是大提琴第一首席路德維希·匡特找來家中的鍋子完成；到了台灣則由張正傑家中的鍋子代替。

張正傑表示，「柏林愛樂12把大提琴」2018年來台演出後，雙方已相約2020年搭配柏林愛樂到日本為東京奧運演出的契機，再度來台。張正傑心中有個更大的願望，想讓「柏林愛樂12把大提琴」為台灣錄製台灣民謠，不只是每次演出的安可曲而已。

此一夢想終於在2020年2月實現。「要玩就玩最大的。」張正傑表示，在玉山銀行的贊助下，此次錄音不僅在在柏林愛樂廳錄製，更由柏林愛樂首席錄音師Christoph Franke操刀，曲目包括了雨夜花、丟丟銅、天黑黑、六月茉莉等組曲，張正傑更親赴柏林見證這場世紀錄音。他表示，不管是曲目或規格，這都是一張「未來不可能再發生的CD」。

沒想到多年夢想卻被一場疫情給打亂。張正傑透露，錄音完成沒多久，疫情就先後在亞洲和歐洲爆發。他忍痛把母帶鎖進櫃子，連聽都不敢聽，「怕自己一聽就想要發行」。這一拖延，整整五年的時間讓台灣樂迷們望眼欲穿。疫情趨緩，「柏林愛樂12把大提琴」今年終於成行，累積的能量一夕爆發，張正傑在臉書公布音樂會訊息沒多久，三場音樂會銷售一空。

音樂會6月30日從高雄衛武營出發，7月1日、7月2日於台北國家音樂廳演出，「台灣民謠專輯」也將在三場音樂會首度亮相上市，第一波於音樂會現場販售。在中鋼集團及玉山銀行的熱情贊助下，衛武營的戶外劇場前廣場將同步進行轉播，為此搭建了500吋的超大螢幕。

「柏林愛樂12把大提琴」雖然是古典樂團，但自1972年成軍50多年來，不斷嘗試各種可能、演出多變、挑戰各種極限，成功地遊走在跨界和古典的邊緣。這次音樂會的曲目，涵蓋了法國香頌、探戈、電影配樂等各種風格。

柏林愛樂大提琴首席路德維希·匡特昨天上飛機前，透過視訊跟台灣媒體打招呼。張正傑透露，為了演奏「天黑黑」，匡特敲過家中每個鍋子，找出「音色最棒」的鍋子上場。這也是柏林愛樂第一次將鍋子當成樂器。來到台灣後，這隻鍋子樂器便改由張正傑家中的鍋子上場。被問到兩國/家的鍋子哪個音色美？他搞笑表示，「中鋼」的鍋子最好。

匡特也提到，每次樂團演奏六月茉莉、雨夜花時，可以感受到「台灣人臉上洋溢的幸福」。

●「柏林愛樂12把大提琴台灣民謠專輯」後續訊息，樂迷們可持續關注張正傑FB粉絲團 https://www.facebook.com/proartcello)，或諮詢弦外之音02-2781-2306。

大提琴家張正傑與柏林愛樂大提琴首席路德維希·匡特。記者陳宛茜／攝影
大提琴家張正傑與柏林愛樂大提琴首席路德維希·匡特。記者陳宛茜／攝影
邀請「柏林愛樂12把大提琴」來台的大提琴家張正傑宣布，為回饋台灣樂迷的盛情，「柏林愛樂12把大提琴」同步發行「台灣民謠專輯」紀念CD，選錄天黑黑、雨夜花、丟丟銅等組曲。圖／弦外之音提供
邀請「柏林愛樂12把大提琴」來台的大提琴家張正傑宣布，為回饋台灣樂迷的盛情，「柏林愛樂12把大提琴」同步發行「台灣民謠專輯」紀念CD，選錄天黑黑、雨夜花、丟丟銅等組曲。圖／弦外之音提供
邀請「柏林愛樂12把大提琴」來台的大提琴家張正傑宣布，為回饋台灣樂迷的盛情，「柏林愛樂12把大提琴」同步發行「台灣民謠專輯」紀念CD，選錄天黑黑、雨夜花、丟丟銅等組曲。圖／弦外之音提供
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邀請「柏林愛樂12把大提琴」來台的大提琴家張正傑宣布，為回饋台灣樂迷的盛情，「柏林愛樂12把大提琴」同步發行「台灣民謠專輯」紀念CD，選錄天黑黑、雨夜花、丟丟銅等組曲，由柏林愛樂首席錄音師Christoph Franke操刀。圖／弦外之音提供

柏林 張正傑 音樂會

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