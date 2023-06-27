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鳳梨釋迦輸陸 中央地方互槓

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
台東釋迦面積廣達5千公頃，大目釋迦與鳳梨釋迦各半，圖為即將可以套袋的大目釋迦。記者徐白櫻／攝影
台東釋迦面積廣達5千公頃，大目釋迦與鳳梨釋迦各半，圖為即將可以套袋的大目釋迦。記者徐白櫻／攝影

台東鳳梨釋迦恢復輸陸，農委會主委陳吉仲與台東縣長饒慶鈴互槓。國民黨立委參選人黃建賓昨走訪果園，農民開心外銷可去化盛產壓力，黃表示，盼政府與農民同一陣線，不要「逢中必反」。綠營立委參選人賴坤成說，樂見釋迦增加通路，不希望過度政治操作，大陸變數大，不能過度仰賴單一市場。

鳳梨釋迦恢復輸陸，其餘遭禁農漁產品未同步開放。陳吉仲臉書批評饒慶鈴配合對岸起舞、自貶國格，饒回嗆陳吉仲不適任，喊話應多用點心為農民解決問題，中央、地方隔空叫陣。

黃建賓昨天上午前往果園關心釋迦農工作情況，下田客串一日農夫，體驗烈日下揮汗套袋。果農洪文賢說，過去2年，鳳梨釋迦價格幾乎被腰砍、大目釋迦價格連帶下滑，若能出口增加通路，對其他水果也是好事。

黃建賓說，2021年陸方以檢出有害生物為由暫停進口台灣釋迦，果農受到衝擊，許多農地棄種，價格大不如前，經縣府努力，釋迦恢復輸陸是美事一樁，「中央不該為了面子，不顧農民肚子」，呼籲政府盡速進行貿易談判，恢復正常市場機制，保障農民權益。

台東鳳梨釋迦總面積原為3300公頃，因出口受挫，面積降至2800公頃左右。賴坤成指出，鳳梨釋迦在台灣接受度不如大陸，8、9成靠外銷，禁止輸陸後，不少鳳梨釋迦棄作或轉作其他作物，他也替農民賣不少釋迦，陳吉仲的多項做法他也不完全認同，但各方都不宜過度政治操作。

鳳梨釋迦 農民 陳吉仲

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