健康你我他／爬柴山遠離人潮 到醫院戴雙口罩

天氣炎熱，口罩令鬆綁，不戴口罩的人愈來愈多，疫情的確增多，社區裡大家往來頻繁，誰確診都不知道，且確診不用隔離，可以外出及上班，這種情況令人擔憂。

我是去年底確診，知道病痛情況嚴重性，現在已不用隔離、口罩令解除了，大家真的要做好自我衛生管理，並且養成習慣。凡是外出回家進屋之前，在門口一定要用「酒精噴槍」消毒，尤其鞋底踩到地面的汙染物很多，酒精噴槍消毒會更徹底，進屋則一定要洗手消毒。

因病菌就在我們身邊，要避免感染不能掉以輕心，外出必戴口罩，到醫院則會戴兩個口罩，雖然在夏天戴口罩很難受，會流汗又悶熱，但這方式是避免感染最好的法寶。

為了避免群聚感染的威脅，我們家就從事登柴山的活動，這是疫情期間一家人活動的好地方、令人心曠神怡的好去處，爬柴山運動既可活絡筋骨，又能呼吸新鮮空氣。

大家不要因疫情而宅在家裡，尤其天氣熱了，到山上真的涼爽，活動空間廣闊，可遠離擁擠的人潮，登高山視野開闊，不但可避免感染，流汗多，讓身體更健康。

總之，疫情延燒，如果我們有正確的防疫措施，也有正常活動的地方，就可順利度過這次疫情再起的危機。