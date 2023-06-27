國衛院新研究 治療胰臟癌 人源化抗體改善惡病質

胰臟癌名列國人10大奪命癌症第七名。胰臟癌發現時多已中晚期，早期通常沒有症狀，成為預後狀況最差的癌症之一。

國衛院最新研究發現，透過胞外熱休克蛋白90α（eHSP90α）的人源化抗體，可以抑制腫瘤纖維化，最快兩年內進行臨床試驗。

國衛院癌症研究所研究員黃智興的研究團隊發現，胰腺癌患者血清中的eHSP90α含量，較健康者高出100倍，並與國衛院生技與藥物研究所研究員洪慧貞研究團隊合作，開發針對eHSP90α的人源化抗體，可有效壓制腫瘤的生長。

「胰臟癌有八成無法手術治療，兩成伴隨惡病質。」黃智興表示，惡病質為腫瘤惡化過程中常見症狀，可能導致體重降低、肌肉萎縮、貧血、虛弱、厭食等，影響患者的生存意志，全球有五至八成胰腺癌患者，因惡病質而死亡。

黃智興指出，腫瘤組織間質增生是腫瘤纖維化的主要原因之一，也是多種惡性腫瘤的共同特徵，但透過人源化抗體，能中和體內過量的eHSP90α，阻止其自我誘發產生，進而抑制腫瘤的組織間質增生、調節免疫細胞活性，有效壓制腫瘤的生長，改善惡病質。