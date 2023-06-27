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新聞眼／施政毫無章法 如何爬出行人地獄

聯合報／ 本報記者周彥妤

台灣為了改善行人地獄，積極改善行人路權，然而交通部日前與警政署討論車輛不讓行人的規範，竟是「行穿線有行人一律停讓」，輿論譁然，造成駕駛與行人之間的衝突，遑論於改善行人安全，挨轟後朝令夕改又喊卡；昨天開會討論之後，取締標準回到原點，卻仍拿不出科學佐證，顯見政府要改善行人權益，竟然毫無章法。

台灣交通環境長年惡劣，一年平均四百個行人失去寶貴生命，可說只要走在路上，形同羊入虎口。以車為本的ＤＮＡ根深蒂固，從道路設計到交通教育，可見一斑，舉凡行人空間不友善，再到灌輸「馬路如虎口」、「不要跟車搶」、「盡速通過斑馬線」等認知，每每讓行人更趨弱勢。

交通部病急亂投藥，與警政署四月討論出「斑馬線有人一律停讓」，稱決策是來自社會氛圍、力倡保障行人，希望借助沸騰民怨，撕去行人地獄惡名；結果決策引發反彈，交通部長王國材緊急喊卡，昨日開會討論上路執法標準，為避免再生波瀾，決議承襲原有取締規範。

解決車不讓人的問題，交通學者耳提面命的「交通３Ｅ」，交通工程擺第一順位，其次是交通教育，最後才是交通執法；警政署日前就建議交通部應該維持現行三公尺標準，但交通部希望從嚴，警政署建議改為「道路切半」折衷方案，以行人在分向線、分隔島或庇護島為車輛停讓基準，今年四月交通部開會後仍決議「行穿線上不論行人遠近駕駛須停讓」。

交通部急著翻轉罵名，甚至還要甩鍋，始終倒果為因，更無法真正面對問題，台灣要爬出行人地獄，恐怕不是指日可待，而是遙遙無期。

交通部長 行人地獄

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