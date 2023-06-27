車停讓行人 交部決維持3公尺

為扭轉行人地獄惡名，交通部前陣子預告加重汽機車駕駛人不禮讓行人罰則，但日前公布「不論行人遠近，踏上行穿線後，車輛一律停讓」為執法原則之後，遭批矯枉過正，交通部緊急喊停，昨天歷時逾三小時討論，認為罰金已提高，若調整執法標準，恐節外生枝，決定維持現行車輛與行人距離三公尺必須停讓的標準。

對於決策踩煞車後，又回到原點，交通部路政司長林福山說，考量當時社會氛圍，希望以最嚴格條件保障行人，才會有全都停讓的決議；昨日重新檢討，與會單位人數較多，除了公部門外，也廣邀專家學者參與。

據了解，配合新法六月卅日上路，交通部四月開會時，警政署傾向維持現行標準，交通部卻希望從嚴，警政署改建議「道路切半」折衷方案，但交通部會後仍決議「行穿線上不論行人遠近駕駛須停讓」。

警政署公布執法原則，行人只要踏上行穿線，不論遠近，車輛都須停讓。標準一出引發反彈，質疑太過嚴苛，「行人地獄」恐成「行車地獄」，交通部長王國材隔日緊急喊卡，昨天再度討論執法原則。

會中達成共識，認為原來車輛與行人的間隔停讓標準，行之有年，執法沒有太大問題，既然用路人與執法單位都熟悉，沒有理由一定要調整，而且不禮讓的罰則已大幅加重；加上行人踏上行穿線後車輛就得停讓的抱怨聲浪，歷時超過三小時的會議，最終回歸原本三公尺須停讓標準。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，改善交通首重工程，優先盤點行穿線退縮、行人專用時相、行人早開時相，有理想的交通工程環境，才能有所本宣導教育。

有員警說，「以人為本」交通政策是正確方向，但交通部未充分考量實際道路狀況，主導修改執法標準，引發民怨後宣布暫緩，卻不說明清楚決策過程，讓警察「背黑鍋」。

台灣交通安全協會理事長陳宏益表示，台灣道路設計配置，仍停留在車本交通思維，行穿線退縮、行人庇護島等工程都還沒完善，如今倒果為因，想仰賴執法手段，急翻轉成「行人至上」，恐徒勞無功。